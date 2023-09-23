Будет писать докторскую: Буданов рассказал о планах обучения в Острожской академии
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал подробности о своем обучении в аспирантуре Острожской академии по специальности Политология. Он сообщил, что будет писать докторскую диссертацию.
Об этом руководитель ГУР рассказал в интервью изданию TheDrive.
Отвечая на вопрос журналиста, планирует ли Кирилл Буданов идти в политику после окончания учебы, он ответил:
— Вы не правы. Я объясню. Я пишу там свою докторскую диссертацию, — сказал руководитель разведки.
Буданов также раскрыл тему своей диссертации: Глобальное взаимодействие между спецслужбами во всем мире, их влияние на свою внутреннюю политику.
Журналист заодно поинтересовался, планирует ли руководитель разведки написать книгу после окончания войны в Украине.
— Я сначала напишу докторскую. И, согласно календарному плану, который они мне предоставили, у меня есть на это два года, — отметил Буданов.
Напомним, 13 сентября начальник ГУР Минобороны подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии на специальность Политология. Он будет учиться на вечерней форме.
Фото: ГУР Минобороны
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