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Валерій Савицький, редактор стрічки

Писатиме докторську: Буданов розповів про плани навчання в Острозькій академії

Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів подробиці про своє навчання в аспірантурі Острозької академії за спеціальністю Політологія. Він повідомив, що писатиме докторську дисертацію.

Про це очільник ГУР розповів у інтерв’ю виданню TheDrive.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи планує Кирило Буданов йти в політику після закінчення навчання, він відповів:

Зараз дивляться

– Ви не праві. Я поясню. Я пишу там свою докторську дисертацію, – сказав керівник розвідки.

Буданов також розкрив тему своєї дисертації: Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, їхній вплив на свою внутрішню політику.

Журналіст заодно поцікавився, чи планує керівник розвідки написати книгу після закінчення війни в Україні.

– Я спочатку напишу докторську. І, згідно з календарним планом, який вони мені надали, я маю на це два роки, – зазначив Буданов.

Нагадаємо, 13 вересня начальник ГУР Міноборони подав документи на вступ до аспірантури Острозької академії на спеціальність Політологія. Він навчатиметься на вечірній формі.

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Фото: ГУР Міноборони

Війна в Україні, ГУР, Кирило Буданов
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Писатиме докторську: Буданов розповів про плани навчання в Острозькій академії

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