Буданов подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии на Политологию

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии на специальность Политология.

Как сообщает Суспільне Рівне, Буданов – первый в списке поступающих. Формой обучения указана вечерняя.

Ректор Острожской академии, Герой Украины Игорь Пасечник заявил, что академия стала популярной, поэтому вуз закончили главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30 армии.

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– Здесь есть достаточно мощный молодой преподавательский научный состав и абсолютно ничего удивительного, что в академию поступают в магистратуру или аспирантуру известные личности в Украине, – сказал он.

По словам Пасечника, это еще не зачисление в аспирантуру, а пока рейтинг тех, кто допущен в аспирантуру. Приказа о зачислении еще нет.

Буданов получил военное образование в Одесском институте Сухопутных войск (2007), после окончания которого служил в подразделениях специального назначения Главного управления разведки Минобороны.

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