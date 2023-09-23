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Марта Бондаренко, редактор ленты

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно – Буданов

керченський міст
Фото: Getty Images

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверяет, что Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары по мосту через Керченский пролив.

Об этом Буданов рассказал в интервью The War Zone.

По его словам, сейчас вопрос не в том, будут ли ВСУ еще бить по Крымскому мосту — Силы обороны делали это и будут делать в дальнейшем. Это лишь вопрос времени.

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Что касается возможной реакции Путина, то Кирилл Буданов здесь сыронизировал, сказав, что российский диктатор наверняка расстроится, потому что больше ничего он не сможет сделать.

— Он снова расстроится. А что он может сделать? — сказал глава ГУР Минобороны.

Буданов также прокомментировал, какие повреждения получил российский патрульный корабль класса 22160 Сергей Котов.

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Кирило Буданов

У корабля поврежден гребной винт, а также есть пробоина на задней части корпуса справа – размером 50 на 100 сантиметров. Поэтому корабль отправят на ремонт.

Что касается вооружения, которое Силы обороны используют, то это различные беспилотники, которые производятся в Украине. Ракеты Нептун находятся в процессе совершенствования.

– Но проблема с ними заключается в том, что у нас нет линии, чтобы производить много таких аппаратов. Поэтому проблема в количестве имеющихся, – заявил Кирилл Буданов.

В ночь на 2 сентября Крымский мост якобы трижды атаковали морские беспилотники. На это жаловались российские оккупанты.

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Кримський міст

Война в Украине, Керченский мост, Кирилл Буданов
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