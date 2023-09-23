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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Удари по Кримському мосту триватимуть регулярно – Буданов

керченський міст
Фото: Getty Images

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевняє, що Збройні сили України продовжать завдавати ударів по мосту через Керченську протоку.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю The War Zone.

За його словами, наразі питання не в тому, чи ЗСУ будуть ще бити по Кримському мосту – Сили оборони робили це і робитимуть надалі. Це лише питання часу.

Зараз дивляться

Що ж до можливої реакції Путіна, то Кирило Буданов тут зіронізував, сказавши, що російський диктатор напевно засмутиться, бо більше нічого він не зможе зробити.

– Він знову засмутиться. А що він може зробити? – сказав голова ГУР Міноборони.

Буданов також прокоментував, які пошкодження дістав російський патрульний корабель класу 22160 Сергей Котов.

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Кирило Буданов

У корабля пошкоджено гребний гвинт, а також є пробоїна на задній частині корпусу праворуч – розміром 50 на 100 сантиметрів. Тож корабель відправлять на ремонт.

Щодо озброєння, яке Сили оборони використовують, то це різні безпілотники, які виготовляють в Україні. Ракети Нептун перебувають у процесі вдосконалення.

– Але проблема з ними полягає в тому, що у нас немає лінії, щоб виробляти багато таких апаратів. Тож проблема в кількості наявних, – заявив Кирило Буданов.

Уночі проти 2 вересня Кримський міст нібито тричі атакували морські безпілотники. На це скаржилися російські окупанти.

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Кримський міст

Війна в Україні, Керченський міст, Кирило Буданов
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