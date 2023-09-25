Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 и каким будет в 2033 году

Украина при любых условиях столкнется с депопуляцией, дефицитом рабочей силы и снижением плотности населения, особенно на отдельных территориях.

Об этом в ходе Регионального экономического форума в Киеве заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Элла Либанова.

Депопуляция неизбежна, иммиграция не отстает

— Депопуляция – неизбежный сценарий для Украины. Абсолютно неизбежен дефицит рабочей силы. Напрашивается иммиграция, — сказала эксперт.

Согласно предоставленным Либановой оценкам, по состоянию на начало 2023 года численность населения на подконтрольной украинской власти территории составляла 31,6 млн человек, а сейчас она немного больше.

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Исследователь отметила, что согласно прогнозу, численность населения на начало 2033 года в границах Украины 1991 года будет колебаться в пределах 26-35 млн человек.

— 35 млн – чрезвычайно оптимистический сценарий на 2033 год. Исчерпан потенциал демографического роста. В развитых странах это компенсируется миграцией, — отметила Элла Либанова.

Она напомнила, что согласно еще довоенным оценкам, 42% 20-летних мужчин в Украине не доживают до 65 лет, тогда как в Польше этот показатель составляет 27%, а численность населения старше 65 лет на 20% выше тех, кому 15 и меньше.

Анализируя эмиграцию, директор Института демографии напомнила, что до войны около 3 млн украинцев уже работали за границей, однако с началом войны выехали еще около 6 млн человек. По словам эксперта, данные Евростата демонстрируют постепенный переток украинских беженцев дальше от границы с Украиной, что снижает вероятность их возвращения.

Либанова полагает, что сложно будет вернуть и детей, которые пойдут учиться в высшие учебные заведения за рубежом. Кроме того, многие страны, а в особенности их бизнес, заинтересованы в интеграции украинских беженцев.

Региональная политика требует пересмотра

Директор института демографии также обратила внимание на необходимость пересмотра региональной политики в стране, в частности, создания стимулов для жителей северо-восточных регионов, откуда необходимо будет убирать стратегические отрасли из-за близости с Россией.

Либанова уточнила, что она особенно обеспокоена Черниговской и Сумской областями, так как “Харьковщина еще может выехать за счет Харькова”.

Говоря о западном регионе, она отметила, что его экологическая емкость для роста населения уже исчерпана кроме Ивано-Франковской и Львовской областей.

— Наибольшие перспективы релокации я вижу в центральной Украине, – заявила эксперт.

Среди других тенденций, директор Института также спрогнозировала свойственное бедным странам продолжение перетекания населения в метрополисы, которых сегодня в Украине пять: Киев, Харьков, Одесса, Львов и Днепр и к которым, она надеется, после победы вернется Донецк.

Полезные рекомендации на будущее

Озвучивая рекомендации, Элла Либанова посоветовала больше внимания уделять внедрению здорового образа жизни, поскольку вложения в него более эффективны, чем в систему здравоохранения.

Среди других ее рекомендаций – стимулирование трудовой деятельности лиц с инвалидностью и лиц пенсионного возраста. По мнению Либановой, при существующей продолжительности жизни мужчин, оснований для повышения их пенсионного возраста нет, а стран, где пенсионный возраст женщин был бы выше, чем мужчин, она не знает.

Эксперт призвала после войны не ограничивать искусственно эмиграцию, но уже сейчас начать готовиться к иммиграции: готовить к этому население, которое в Украине за небольшими исключениями моноэтническое, а также разрабатывать политику принятия иммигрантами украинских ценностей.

По ее словам, чтобы удержать население на уровне около 30 млн человек, ежегодно может потребоваться до 300 тыс. мигрантов.

Элла Либанова призвала также не допустить раздора между группами, которые в связи с войной сейчас формируются: участники боевых действий, никуда не выезжавшие со своих мест, выехавшие в пределах Украины и выехавшие за границу.

Напомним, ранее Элла Либанова отметила, что в случае затягивания войны на долгое время, часть переселенцев из Украины могут не вернуться на Родину после победы – так как их жизнь за границей уже будет устроена.

Либанова также отметила катастрофическую ситуацию с выездом украинцев за границу из-за войны, поскольку выехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет и с детьми.

Впрочем, первая леди Елена Зеленская считает, что Украина не станет страной без женщин из-за массовой миграции за границу женщин с детьми.

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