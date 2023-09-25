Елла Лібанова назвала чисельність населення України у 2023 році і яким воно буде в 2033-му

Україна за будь-яких умов зіштовхнеться з депопуляцією, дефіцитом робочої сили та зниженням щільності населення, особливо на окремих територіях.

Про це під час Регіонального економічного форуму в Києві заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи Елла Лібанова.

Депопуляція неминуча, імміграція не відстає

– Депопуляція – неминучий сценарій для України. Абсолютно неминучий дефіцит робочої сили. Напрошується імміграція, – сказала експертка.

Згідно з наданими Лібановою оцінками, станом на початок 2023 року чисельність населення на підконтрольній українській владі території становила 31,6 млн осіб, а зараз вона дещо більша.

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Дослідниця зазначила, що згідно з прогнозом, чисельність населення на початок 2033 року в кордонах України 1991 року коливатиметься у межах 26-35 млн осіб.

– 35 млн – надзвичайно оптимістичний сценарій на 2033 рік. Вичерпано потенціал демографічного зростання. У розвинених країнах це компенсується міграцією, – зазначила Елла Лібанова.

Вона нагадала, що за ще довоєнними оцінками, 42% 20-річних чоловіків в Україні не доживають до 65 років, водночас у Польщі цей показник становить 27%, а чисельність населення, старшого за 65 років, на 20% вища за тих, кому 15 і менше.

Аналізуючи еміграцію, директорка Інституту демографії нагадала, що до війни близько 3 млн українців уже працювали за кордоном, однак із початком війни виїхали ще близько 6 млн осіб. За словами експертки, дані Євростату демонструють поступовий перетік українських біженців далі від кордону з Україною, що знижує ймовірність їхнього повернення.

Лібанова вважає, що складно буде повернути і дітей, які підуть навчатися у вищі навчальні заклади за кордоном. Крім того, багато країн, а особливо їхній бізнес, зацікавлені в інтеграції українських біженців.

Регіональна політика потребує перегляду

Директорка інституту демографії також звернула увагу на необхідність перегляду регіональної політики в країні, зокрема створення стимулів для жителів північно-східних регіонів, звідки необхідно буде прибирати стратегічні галузі через близькість із Росією.

Лібанова уточнила, що вона особливо стурбована Чернігівською та Сумською областями, оскільки “Харківщина ще може виїхати за рахунок Харкова”.

Говорячи про західний регіон, вона зазначила, що його екологічна ємність для зростання населення вже вичерпана, окрім Івано-Франківської та Львівської областей.

– Найбільші перспективи релокації я бачу в Центральній Україні, – заявила експертка.

Серед інших тенденцій директорка Інституту також спрогнозувала притаманне бідним країнам продовження перетікання населення до метрополісів, яких сьогодні в Україні п’ять: Київ, Харків, Одеса, Львів та Дніпро і до яких, вона сподівається, після перемоги повернеться Донецьк.

Корисні рекомендації на майбутнє

Елла Лібанова порадила більше уваги приділяти впровадженню здорового способу життя, адже вкладення в нього ефективніші, ніж у систему охорони здоров’я.

Серед інших її рекомендацій – стимулювання трудової діяльності осіб з інвалідністю та осіб пенсійного віку. На думку Лібанової, за наявної тривалості життя чоловіків підстав для підвищення їхнього пенсійного віку немає, а країн, де пенсійний вік жінок був би вищим за чоловічий, вона не знає.

Експертка закликала після війни не обмежувати штучно еміграцію, а вже зараз почати готуватися до імміграції: налаштовувати на це населення, яке в Україні за невеликими винятками моноетнічне, а також розробляти політику прийняття іммігрантами українських цінностей.

За її словами, щоб утримати населення на рівні близько 30 млн осіб, щорічно може знадобитися до 300 тис. мігрантів.

Елла Лібанова закликала також не допустити розбрату між групами, які зараз формуються через війну: учасники бойових дій, які нікуди не виїжджали зі своїх місць, ті, що виїхали у межах України, і ті, що виїхали за кордон.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова зазначила, що в разі затягування війни на тривалий час частина переселенців з України можуть не повернутися на Батьківщину після перемоги, адже їхнє життя за кордоном уже буде влаштоване.

Лібанова також наголосила на катастрофічній ситуації з виїздом українців за кордон через війну, оскільки полишили країну переважно молоді жінки віком до 40 років і з дітьми.

Втім, перша леді Олена Зеленська вважає, що Україна не стане країною без жінок через масову міграцію за кордон.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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