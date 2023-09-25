Укрэнерго не планирует отключений света, все будет зависеть от обстрелов РФ – Кудрицкий

Энергетическая система Украины практически готова к отопительному сезону и прохождению зимнего периода. Будут ли отключать электроэнергию для бытовых потребителей по графикам, как прошлой зимой, будет зависеть от характера, масштаба и успешности вражеских обстрелов.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал председатель правления ГП Национальная энергетическая компания Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, подготовка всех энергетических объектов к отопительному сезону завершается и уже сегодня сети компании готовы транспортировать электроэнергию для зимних объемов потребления. Чиновник добавил, что ограничения по производству электроэнергии пока отсутствуют, а на электростанциях продолжается активная интенсивная ремонтная и восстановительная кампания.

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Кудрицкий также отметил, что Укрэнерго извлекло уроки из прошлой зимы и существенно усилила инженерную защиту всех видов энергообъектов магистрального уровня в системе – подстанций и электростанций.

— У нас есть хороший опыт противодействия массированным ракетным атакам, знаем как удержать систему во время ракетных атак. Наши силы ПВО также демонстрируют высокие результаты. Я думаю, что и украинские граждане имеют за плечами опыт прошлой зимы, поэтому враг уже вряд ли может нас чем-то удивить. Поэтому думаю, что зиму мы точно пройдем. Могут быть сложности, связанные с обстрелами. Однако энергосистема не развалится и будет работать, — отметил руководитель Укрэнерго.

На вопрос ведущего, грозят ли украинцам длительные отключения электроэнергии по графикам, как прошлой зимой, Владимир Кудрицкий ответил, что это очень сильно зависит от характера, масштаба и успешности обстрелов.

— Мы не знаем какими будут эти параметры (обстрелов. — Ред.), не знаем какую тактику будет применять враг. Но все возможное для подготовки сделано. Мы также продолжаем увеличивать запас прочности в энергосистеме для того, чтобы даже в случае массированных обстрелов, минимизировать их последствия. Мы не можем расслабляться. Мы знаем, что враг коварен, и одной из целей врага, к сожалению, является гражданская инфраструктура, в том числе и энергетическая система, — сказал председатель Укрэнерго.

Кудрицкий добавил, что главная проблема с доставкой электроэнергии может возникнуть в прифронтовых районах, поскольку они запитываются по резервным схемам и там физически затруднен доступ специалистов к специальной технике для ремонта энергообъектов.

Напомним, в Министерстве энергетики уже согласовали графики отключений электроэнергии на случай массированных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры. В то же время, на данный момент, планов отключения света нет.

Председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что возможность отключения электроснабжения зимой не является фактом, но имеет определенный риск, к которому все в Украине должны быть готовы, в случае повторения российских атак на энергетику.

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