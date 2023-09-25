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Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

Укренерго не планує відключення світла, усе буде залежати від обстрілів РФ – Кудрицький

Відключення електроенергії, блекаут
Фото: Depositphotos

Енергетична система України практично готова до опалювального сезону і проходження зимового періоду. Чи вимикатимуть електроенергію для побутових споживачів за графіками, як минулої зими, буде залежати від характеру, масштабу й успішності ворожих обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів голова правління ДП Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, підготовка всіх енергетичних об’єктів до опалювального сезону завершується і вже сьогодні мережі компанії готові транспортувати електроенергію для зимових обсягів споживання. Чиновник додав, що обмеження з виробництва електроенергії наразі відсутні, а на електростанціях триває активна інтенсивна ремонтна і відновлювана кампанія.

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Кудрицький також зазначив, що Укренерго винесло уроки з минулої зими та суттєво підсилила інженерний захист усіх видів енергооб’єктів магістрального рівня в системі – підстанцій та електростанцій.

– Ми маємо хороший досвід протидії масованим ракетним атакам, знаємо як втримати систему під час ракетних атак. Наші сили ППО також демонструють високі результати. Я думаю, що і українські громадяни мають за плечима досвід минулої зими, тому ворог уже навряд чи може нас чимось здивувати. Тому думаю, що зиму ми точно пройдемо. Можуть бути складнощі, пов’язані з обстрілами. Однак енергосистема не розвалиться і буде працювати, – зазначив керівник Укренерго.

На запитання ведучого, чи загрожують українцям тривалі відключення електроенергії за графіками, як минулої зими, Володимир Кудрицький відповів, що це дуже сильно залежить від характеру, масштабу й успішності обстрілів.

– Ми не знаємо якими будуть ці параметри (обстрілів. – Ред.), не знаємо яку тактику буде застосовувати ворог. Однак усе можливе для підготовки зроблено. Ми також продовжуємо збільшувати запас міцності в енергосистемі для того, щоб навіть у разі масованих обстрілів, мінімізувати їхні наслідки. Ми не можемо розслаблятися. Ми знаємо, що ворог підступний і однією з цілей ворога, на жаль, є цивільна інфраструктура, зокрема й енергетична система, – сказав голова Укренерго.

Кудрицький додав, що головна проблема з доставкою електроенергії може виникнути у прифронтових районах, оскільки вони заживлюються по резервних схемах і там фізично ускладнений доступ спеціалістів до спеціальної техніки для ремонту енергооб’єктів.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики вже узгодили графіки відключень електроенергії на випадок масованих обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури. Водночас, наразі планів вимикати світло немає.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що можливість відключення електропостачання взимку не є фактом, але становить певний ризик, до якого усі в Україні повинні бути готові, у разі повторення російських атак на енергетику.

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