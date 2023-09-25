Украина атакует заводы по производству ракет в России – Буданов

Предприятия российского военно-промышленного комплекса (ВПК), которые работают на ракетостроение, стали одной из главных целей атак украинских дронов.

Об этом в интервью изданию NV рассказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, треть заводов по изготовлению ракет, расположена именно в европейской части страны-агрессора и достижима для беспилотников.

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Среди атакованных в последнее время предприятий, Буданов назвал Брянский завод Кремний-ЭЛ, производящий электронное оборудование для ракет, по которому БпЛА били уже несколько раз, а также Редкинский исследовательский завод (Тверская область РФ), где производят компоненты ракетного топлива, — беспилотники ударили по нему 13 сентября.

По словам начальника ГУР, если посмотреть на все российские объекты, “подверженные какому-то неизвестному воздействию”, то можно увидеть одну закономерность: все они работают на ВПК РФ.

— Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения, — уточнил Кирилл Буданов.

Напомним, в течение сентября в Брянске беспилотники уже дважды атаковали завод по производству микроэлектроники Кремний-ЭЛ. Первая атака произошла 7 сентября, а вторая — на следующий день, 8 сентября.

Кроме того, 9 августа произошел мощный взрыв в Сергиевом Посаде Московской области на Загорском оптико-механическом заводе. По мнению экспертов, из-за этой атаки изготовление приборов ночного видения в России может быть остановлено или сильно ограничено.

Фото: 127 бригада ТрО Харкова

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