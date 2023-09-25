Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Внаслідок ракетної атаки по Кременчуку постраждали понад 30 людей, є загиблий
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Залишив військову частину і просив зловити його: у Харкові затримали втікача
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
В Україні введуть бальну систему нарахування пенсій у 2024 році: як це працюватиме
Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

Україна атакує заводи з виробництва ракет у Росії – Буданов

дрони БПЛА

Підприємства російського військово-промислового комплексу (ВПК), які працюють на ракетобудування, стали однією з головних цілей атак українських дронів.

Про це в інтерв’ю виданню NV розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, третина заводів із виготовлення ракет, розташована саме в європейській частині країни-агресора та досяжна для безпілотників.

Зараз дивляться

Серед атакованих останнім часом підприємств, Буданов назвав Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виготовляє електронне обладнання для ракет, по якому БпЛА били вже кілька разів, а також Редкінський дослідний завод (Тверська область РФ), де виробляють компоненти ракетного палива, – безпілотники вдарили по ньому 13 вересня.

За словами начальника ГУР, якщо подивитися на всі російські об’єкти, “схильні до якогось невідомого впливу”, то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на ВПК РФ.

– Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об’єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння, – уточнив Кирило Буданов.

Нагадаємо, упродовж вересня у Брянську безпілотники вже двічі атакували завод із виробництва мікроелектроніки Кремній-ЕЛ. Перша атака сталася 7 вересня, а друга – наступного дня, 8 вересня.

Крім того, 9 серпня стався потужний вибух у Сергієвому Посаді Московської області на Загорському оптико-механічному заводі. На думку експертів, через цю атаку виготовлення приладів нічного бачення в Росії може бути зупинене або сильно обмежене.

Фото: 127 бригада ТрО Харкова

БПЛА, Кирило Буданов, обстріл, Ракетобудування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ілон Маск не вимикав Starlink над Кримом, щоб зірвати атаку на ЧФ РФ – Буданов
Україна атакує заводи з виробництва ракет у Росії – Буданов
Росіяни обстріляли Херсон, є загибла і поранений
Артилерія танкової армії ЗВО РФ
Писатиме докторську: Буданов розповів про плани навчання в Острозькій академії
Кирило Буданов
Удари по Кримському мосту триватимуть регулярно – Буданов
керченський міст
Буданов розповів, як ЗСУ повертатимуть Бахмут
бахмут

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Україна атакує заводи з виробництва ракет у Росії – Буданов
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Україна атакує заводи з виробництва ракет у Росії – Буданов
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Україна атакує заводи з виробництва ракет у Росії – Буданов
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Україна атакує заводи з виробництва ракет у Росії – Буданов
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь