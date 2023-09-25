Україна атакує заводи з виробництва ракет у Росії – Буданов

Підприємства російського військово-промислового комплексу (ВПК), які працюють на ракетобудування, стали однією з головних цілей атак українських дронів.

Про це в інтерв’ю виданню NV розповів начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, третина заводів із виготовлення ракет, розташована саме в європейській частині країни-агресора та досяжна для безпілотників.

Зараз дивляться

Серед атакованих останнім часом підприємств, Буданов назвав Брянський завод Кремній-ЕЛ, що виготовляє електронне обладнання для ракет, по якому БпЛА били вже кілька разів, а також Редкінський дослідний завод (Тверська область РФ), де виробляють компоненти ракетного палива, – безпілотники вдарили по ньому 13 вересня.

За словами начальника ГУР, якщо подивитися на всі російські об’єкти, “схильні до якогось невідомого впливу”, то можна побачити одну закономірність: усі вони працюють на ВПК РФ.

– Ми, коли відпрацьовуємо певні дії по об’єктах оборонно-промислового комплексу, ставимо за мету тільки одне: уповільнити виробництво російського озброєння, – уточнив Кирило Буданов.

Нагадаємо, упродовж вересня у Брянську безпілотники вже двічі атакували завод із виробництва мікроелектроніки Кремній-ЕЛ. Перша атака сталася 7 вересня, а друга – наступного дня, 8 вересня.

Крім того, 9 серпня стався потужний вибух у Сергієвому Посаді Московської області на Загорському оптико-механічному заводі. На думку експертів, через цю атаку виготовлення приладів нічного бачення в Росії може бути зупинене або сильно обмежене.

Фото: 127 бригада ТрО Харкова

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.