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РФ ударила по месту сборки украинских ракет, часть производства перенесли – Данилов

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Оккупационные войска РФ во время одной из атак на Украину нанесли удар по месту сборки украинских ракет. Часть производства уже перенесли из нашей страны.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

Он не стал сообщать подробности о производстве собственного вооружения в Украине, в том числе ракет.

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– Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Что я могу сказать, так это то, что, к сожалению, Россия нанесла удар по месту, где собирались эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны, – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что атаки на Военно-морские силы РФ будут продолжены. Речь идет об уничтожении российского флота, с кораблей которого оккупанты запускают ракеты по Украине.

– Наша задача – обеспечить, чтобы весь флот, ответственный за бомбардировку нашей территории, пошел ко дну Черного моря, и мы это сделаем, — заявил Данилов.

Что известно о производстве украинской ракеты

31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства. Цель удалось поразить на расстоянии 700 км.

В тот же день Алексей Данилов обнародовал видеозапись запуска новой неизвестной ракеты украинского производства.

Секретарь СНБО заявлял, что Силы обороны Украины уничтожили российскую зенитно-ракетную систему С-400 Триумф в оккупированном Крыму именно с помощью новой украинской ракеты.

Подробности украинской ракетной программы засекречены.

Источник: ABC

Источник: Новое время
Война в Украине, Алексей Данилов, Ракета, Російська агресія
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