РФ вдарила по місцю збирання українських ракет, частину виробництва перенесли – Данілов

Окупаційні війська РФ під час однієї з атак на Україну завдали удару по місцю збирання українських ракет. Частину виробництва вже перенесли з нашої країни.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю іспанській газеті ABC.

Він не повідомив подробиць про виробництво власного озброєння в Україні, зокрема ракет.

Зараз дивляться

– Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Що я можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія завдала удару по місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що атаки на Військово-морські сили РФ триватимуть. Йдеться про знищення російського флоту, з кораблів якого окупанти запускають ракети по Україні.

– Наше завдання – забезпечити, щоб весь флот, відповідальний за бомбардування нашої території, пішов на дно Чорного моря, і ми це зробимо, – заявив Данілов.

Що відомо про виробництво української ракети

31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва. Ціль вдалося уразити на відстані 700 км.

Того ж дня Олексій Данілов оприлюднив відеозапис запуску нової невідомої ракети українського виробництва.

Секретар РНБО заявляв, що Сили оборони України знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф в окупованому Криму саме за допомогою нової української ракети.

Подробиці української ракетної програми засекречені.

Джерело: ABC

Джерело : Новое время

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.