РФ вдарила по місцю збирання українських ракет, частину виробництва перенесли – Данілов
Окупаційні війська РФ під час однієї з атак на Україну завдали удару по місцю збирання українських ракет. Частину виробництва вже перенесли з нашої країни.
Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю іспанській газеті ABC.
Він не повідомив подробиць про виробництво власного озброєння в Україні, зокрема ракет.
– Це закрита програма, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі. Що я можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія завдала удару по місцю, де збиралися ці ракети. Зараз ми перенесли певну частину виробництва за межі нашої країни, – наголосив Данілов.
Секретар РНБО також зазначив, що атаки на Військово-морські сили РФ триватимуть. Йдеться про знищення російського флоту, з кораблів якого окупанти запускають ракети по Україні.
– Наше завдання – забезпечити, щоб весь флот, відповідальний за бомбардування нашої території, пішов на дно Чорного моря, і ми це зробимо, – заявив Данілов.
Що відомо про виробництво української ракети
31 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва. Ціль вдалося уразити на відстані 700 км.
Того ж дня Олексій Данілов оприлюднив відеозапис запуску нової невідомої ракети українського виробництва.
Секретар РНБО заявляв, що Сили оборони України знищили російську зенітно-ракетну систему С-400 Тріумф в окупованому Криму саме за допомогою нової української ракети.
Подробиці української ракетної програми засекречені.
Джерело: ABC
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк