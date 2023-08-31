Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео
Обнародована видеозапись ракетного запуска дальнобойного оружия украинского производства, которое прошло успешные испытания и способно атаковать цель за 700 км.
Видео опубликовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, удалось эффективно применить новую украинскую разработку.
— Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. P.S. Тихая и поющая украинская ночь, — отметил секретарь СНБО.
Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства — цель поражена за 700 км.
Источник: Алексей Данилов
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев