Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Статьи
Девятая годовщина кровавого августа: главные факты об Иловайском котле
В Днепре задержали полицейского, который застрелил мужчину во время проверки авто
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Ошибка — это единственный вариант: как могла произойти авиакатастрофа, в которой погибли Джус, Проказин и Минка
Скандальный удар в пятом раунде: WBA вынесла вердикт по бою Усик — Дюбуа
Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео

Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео
Фото: Факти ICTV

Обнародована видеозапись ракетного запуска дальнобойного оружия украинского производства, которое прошло успешные испытания и способно атаковать цель за 700 км.

Видео опубликовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, удалось эффективно применить новую украинскую разработку.

— Ракетная программа президента Украины в действии. Испытания успешные, применение эффективное. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. P.S. Тихая и поющая украинская ночь, — отметил секретарь СНБО.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно применила дальнобойное оружие собственного производства — цель поражена за 700 км.

Читайте также
Мы будем первыми: Зеленский о развитии оборонной промышленности Украины
Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео

Источник: Алексей Данилов

балістична ракета, Война в Украине, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Ракета, СНБО, Украинское оружие
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не брошу свою страну: Зеленский объяснил, пойдет ли он на второй срок в случае проведения выборов-2024
Володимир Зеленський
Украинские бойцы продвигаются на Мелитопольском направлении — Нацгвардия
військова техніка, ЗСУ, війна
Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца
Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео
Гитлера тоже все боялись: Данилов обратился к Германии по поводу ракет Taurus
Олексій Данілов - секретар РНБО
Воины ГУР МО Украины получили специальное авто от проекта ГеройСаг
ГеройCar
Игры
Видео
Части тел россиян разбросало на деревья: пленные оккупанты божатся не возвращаться в Украину

Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.

Андрей Почтев
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега
Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (30.08.2023)
Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (30.08.2023)
Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (30.08.2023)
Украинская ракета успешно прошла испытания: обнародовано видео
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь