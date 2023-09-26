В 2024 году ГИА в 9 и 11 классах отменили: в МОН разъяснили решение
Министерство образования и науки Украины приняло решение не проводить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 9 и 11 классах в 2024 году.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий на пресс-конференции на тему: Вступительные экзамены в 2024 году во вторник.
Это решение обусловлено тем, что программа Новая украинская школа еще не охватила 9-й класс, и проведение аттестации по старой программе стало бы нецелесообразным.
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) рассматривает возможность пилотного внедрения ГИА для отдельных категорий учеников.
Напомним, оценивание знаний абитуриентов в следующем, 2024 году, будет происходить методом компьютерного тестирования и будет как в Украине, так и за рубежом.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко