В 2024 году ГИА в 9 и 11 классах отменили: в МОН разъяснили решение

Министерство образования и науки Украины приняло решение не проводить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 9 и 11 классах в 2024 году.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий на пресс-конференции на тему: Вступительные экзамены в 2024 году во вторник.

Это решение обусловлено тем, что программа Новая украинская школа еще не охватила 9-й класс, и проведение аттестации по старой программе стало бы нецелесообразным.

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Напомним, оценивание знаний абитуриентов в следующем, 2024 году, будет происходить методом компьютерного тестирования и будет как в Украине, так и за рубежом.

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