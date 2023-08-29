Як відбуватиметься вступна кампанія у 2024 році: що потрібно знати

Оцінювання знань абітурієнтів у наступному, 2024 році, відбуватиметься методом комп’ютерного тестування і буде проходити як в Україні, так і за кордоном.

Про це заявила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

– Коли ми говоримо про тест, який буде в майбутньому році… то наразі ми знаємо, що це буде онлайновий комп’ютерний тест, який буде проводитися і в Україні, і за кордоном, – сказала Вакуленко.

Водночас очільниця УЦОЯО не повідомила, чи будуть впроваджені якісь нові елементи в майбутнє тестування, хоч і повідомила, що вони будуть оприлюднені після офіційного рішення Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки, а також представників МОН України.

– Модель тестування вже розроблена, і щойно буде затверджена в нормативному полі, ви одразу про неї дізнаєтеся, – заявила вона.

Тетяна Вакуленко каже, що деталі вступної кампанії з’являться не пізніше вересня 2023 року.

Очільниця УЦОЯО додала, що комп’ютерне тестування має низку переваг, хоч і визнала, що існують виклики, оскільки держава знаходиться у стані війни. Однією з причин є також й те, що чимало вступників знаходиться або за кордоном, або на окупованих територіях.

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