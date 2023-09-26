У 2024 році ДПА у 9 та 11 класах скасували: у МОН роз’яснили рішення

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення не проводити Державну підсумкову атестацію (ДПА) в 9 і 11 класах у 2024 році.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький на пресконференції на тему: Вступні іспити у 2024 році у вівторок.

Це рішення обумовлено тим, що програма Нова українська школа ще не охопила 9-й клас, і проведення атестації за старою програмою стало б недоцільним.

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Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розглядає можливість пілотного впровадження ДПА для окремих категорій учнів.

Нагадаємо, оцінювання знань абітурієнтів у наступному, 2024 році, відбуватиметься методом комп’ютерного тестування і буде як в Україні, так і за кордоном.

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