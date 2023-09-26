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Україна
Олена Черкасець, редакторка стрічки новин

У 2024 році ДПА у 9 та 11 класах скасували: у МОН роз’яснили рішення

У 2024 році ДПА у 9 та 11 класах скасували: у МОН роз’яснили рішення
Фото: УНІАН

Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення не проводити Державну підсумкову атестацію (ДПА) в 9 і 11 класах у 2024 році.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький на пресконференції на тему: Вступні іспити у 2024 році у вівторок.

Це рішення обумовлено тим, що програма Нова українська школа ще не охопила 9-й клас, і проведення атестації за старою програмою стало б недоцільним.

Зараз дивляться

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розглядає можливість пілотного впровадження ДПА для окремих категорій учнів.

Нагадаємо, оцінювання знань абітурієнтів у наступному, 2024 році, відбуватиметься методом комп’ютерного тестування і буде як в Україні, так і за кордоном.

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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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