Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Удар по морвокзалу, отелю и зернохранилищу Одессы: под завалами нашли тела двух человек
Элла Либанова назвала численность населения Украины в 2023 году и каким будет в 2033-ом
Украина
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

В момент совещания: ВСУ ударили из HIMARS по штабу РФ в Херсонской области, ликвидированы офицеры

Установка HIMARS в Україні
Фото: Getty Images

Украинские военные ударили по временному пункту управления войск РФ в Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие среди оккупантов.

Об этом сообщают украинские СМИ, в частности, Украинская правда и Интерфакс-Украина, со ссылкой на источники в СБУ.

Удар был нанесен из реактивной артиллерийской системы HIMARS по наводке Службы безопасности Украины.

Сейчас смотрят

В тот момент российские офицеры 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии РФ собрались на ежедневное совещание в штабе. Однако оно завершилось досрочно.

Результат удара – восемь погибших офицеров РФ, еще семеро получили ранения.

– Благодаря наводке СБУ ракета HIMARS “приняла участие” в ежедневном совещании российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: восемь офицеров имеют статус “200”, семь – “300”, – сообщил источник в СБУ.

Также опубликовано видео “бавовны” в штабе оккупантов.

Недавно сообщалось, что украинские военные вместе со Службой безопасности нанесли удар по секретной базе РФ во временно оккупированном Мелитополе. Ранение получил командующий 58 армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении.

А в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе были ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

Кроме того, во время атаки на российский десантный корабль Минск в Севастополе погибли 62 оккупанта.

Читайте также
Уничтожить штаб ЧФ РФ помогли за вознаграждение российские офицеры — Kyiv Post
Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі - вибух

Источник: Украинская правда, Интерфакс-Украина
HIMARS, Война в Украине, ВСУ, СБУ, Херсонская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Паспорт України, війна, документи, військовий облік, призов, військовозобовʼязаний
В Киеве слышали взрывы на левом берегу – что известно
Київ
Договоренности с партнерами: Данилов заверил, что ATACMS не будут применять по территории РФ
Олексій Данілов
Бесплатное лечение и скидки на коммуналку: какие льготы предусмотрены для УБД 2023
військові ЗСУ
СБУ задержала священника УПЦ МП, который продавал оружие военных РФ
В момент совещания: ВСУ ударили из HIMARS по штабу РФ в Херсонской области, ликвидированы офицеры

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
Массированная АТАКА НА ОКУПАННЫЙ Крым | Зеленский ПРИГРОЗИЛ россиянам | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
В момент совещания: ВСУ ударили из HIMARS по штабу РФ в Херсонской области, ликвидированы офицеры
Предателей найдены и наказаны | Параспортсмены выигрывают ЗОЛОТО | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
В момент совещания: ВСУ ударили из HIMARS по штабу РФ в Херсонской области, ликвидированы офицеры
ИНТЕРВЬЮ окупантов | РФ ХОЧЕТ МЕСТЬ за ордер на АРЕШТ ПУТИНА | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
В момент совещания: ВСУ ударили из HIMARS по штабу РФ в Херсонской области, ликвидированы офицеры
ПРИЛЕТ в Николаеве | Харьковщина ПОД УДАРОМ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
В момент совещания: ВСУ ударили из HIMARS по штабу РФ в Херсонской области, ликвидированы офицеры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь