В момент совещания: ВСУ ударили из HIMARS по штабу РФ в Херсонской области, ликвидированы офицеры

Украинские военные ударили по временному пункту управления войск РФ в Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибшие среди оккупантов.

Об этом сообщают украинские СМИ, в частности, Украинская правда и Интерфакс-Украина, со ссылкой на источники в СБУ.

Удар был нанесен из реактивной артиллерийской системы HIMARS по наводке Службы безопасности Украины.

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В тот момент российские офицеры 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии РФ собрались на ежедневное совещание в штабе. Однако оно завершилось досрочно.

Результат удара – восемь погибших офицеров РФ, еще семеро получили ранения.

– Благодаря наводке СБУ ракета HIMARS “приняла участие” в ежедневном совещании российских офицеров 24 мотострелкового полка 70 мотострелковой дивизии. Совещание закончилось досрочно: восемь офицеров имеют статус “200”, семь – “300”, – сообщил источник в СБУ.

Также опубликовано видео “бавовны” в штабе оккупантов.

HIMARS «завітав» на нараду до окупантів під Херсоном pic.twitter.com/nuMrCzMIZe — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 26, 2023

Недавно сообщалось, что украинские военные вместе со Службой безопасности нанесли удар по секретной базе РФ во временно оккупированном Мелитополе. Ранение получил командующий 58 армией РФ, которая воюет на Запорожском направлении.

А в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе были ликвидированы 34 российских офицера, среди которых командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

Кроме того, во время атаки на российский десантный корабль Минск в Севастополе погибли 62 оккупанта.

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