У момент наради: ЗСУ вдарили з HIMARS по штабу РФ на Херсонщині, ліквідовано офіцерів
Українські військові вдарили по тимчасовому пункту управління військ РФ на Херсонщині, внаслідок чого є поранені та загиблі серед окупантів.
Про це повідомляють українські ЗМІ, зокрема Українська правда й Інтерфакс-Україна, з посиланням на джерела в СБУ.
Удару було завдано із реактивної артилерійської системи HIMARS за наведенням Служби безпеки України.
На той момент російські офіцери 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії РФ зібралися на щоденну нараду в штабі, однак вона завершилася достроково.
Результат удару – вісім загиблих офіцерів РФ, ще семеро зазнали поранень.
– Завдяки наведенню СБУ ракета HIMARS “взяла участь” у щоденній нараді російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: вісім офіцерів мають статус “200”, сім – “300”, – повідомило джерело в СБУ.
Також опубліковано відео “бавовни” в штабі окупантів.
HIMARS «завітав» на нараду до окупантів під Херсоном pic.twitter.com/nuMrCzMIZe
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 26, 2023
Нещодавно повідомлялося, що українські військові разом із Службою безпеки завдали удару по секретній базі РФ у тимчасово окупованому Мелітополі. Поранень зазнав командувач 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку.
А внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі були ліквідовані 34 російські офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.
Крім того, під час атаки на російський десантний корабель Мінськ у Севастополі загинули 62 окупанти.
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк