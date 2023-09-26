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У момент наради: ЗСУ вдарили з HIMARS по штабу РФ на Херсонщині, ліквідовано офіцерів

Установка HIMARS в Україні
Фото: Getty Images

Українські військові вдарили по тимчасовому пункту управління військ РФ на Херсонщині, внаслідок чого є поранені та загиблі серед окупантів.

Про це повідомляють українські ЗМІ, зокрема Українська правда й Інтерфакс-Україна, з посиланням на джерела в СБУ.

Удару було завдано із реактивної артилерійської системи HIMARS за наведенням Служби безпеки України.

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На той момент російські офіцери 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії РФ зібралися на щоденну нараду в штабі, однак вона завершилася достроково.

Результат удару – вісім загиблих офіцерів РФ, ще семеро зазнали поранень.

– Завдяки наведенню СБУ ракета HIMARS “взяла участь” у щоденній нараді російських офіцерів 24 мотострілецького полку 70 мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково: вісім офіцерів мають статус “200”, сім – “300”, – повідомило джерело в СБУ.

Також опубліковано відео “бавовни” в штабі окупантів.

Нещодавно повідомлялося, що українські військові разом із Службою безпеки завдали удару по секретній базі РФ у тимчасово окупованому Мелітополі. Поранень зазнав командувач 58 армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку.

А внаслідок удару по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі були ліквідовані 34 російські офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

Крім того, під час атаки на російський десантний корабель Мінськ у Севастополі загинули 62 окупанти.

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Джерело: Українська правда, Інтерфакс-Україна
HIMARS, Війна в Україні, ЗСУ, СБУ, Херсонська область
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