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Уничтожить штаб ЧФ РФ помогли за вознаграждение российские офицеры — Kyiv Post

Удар по штабу ЧФ РФ у Севастополі - вибух
Фото: Факти ICTV

К уничтожению штаба Черноморского флота РФ в Севастополе вместе с командованием приложили руку недовольные российские офицеры, которые находятся в трудном финансовом положении из-за постоянных задержек с выплатами зарплат.

Об этом изданию Kyiv Post рассказали украинские партизаны из движения Атеш, которые помогали планировать спецоперацию.

Они получили от этих офицеров информацию о местонахождении и деятельности командования флота в обмен на денежное вознаграждение.

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— Сами по себе задержки с выплатами не заставляют военнослужащих ВС РФ идти против российских властей, — заявил представитель Атеш, отметив, что те, кто им помогает, также считают, что их страна “ведет преступную войну, и она должна прекратиться”.

По его словам, финансовое вознаграждение является лишь дополнительным стимулом для сотрудничества с партизанами.

В Атеш не сказали, сколько денег передали, но отметили, что это достаточная сумма покрытия рисков для российских офицеров и их семей.

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Силы специальных операций 25 сентября подтвердили ликвидацию командующего ЧФ РФ Виктора Соколова и еще 34 российских офицеров в результате удара по штабу флота в Севастополе 22 сентября.

Источник: Kyiv Post

Война в Украине, Крым, партизани, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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