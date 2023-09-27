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В Польше считают “хорошим” план Украины по лицензированию агропродукции

зерно урожай
Фото: Pixabay

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал “хорошим” предложение Украины относительно лицензирования сельскохозяйственных товаров.

Об этом сообщает PAP.

— Украинская сторона сказала, что если Польша скажет, что ей не нужны четыре зерновые культуры до конца года, то лицензии не будут выдаваться. Это вопрос, который должна рассмотреть наша сторона, но внешне это предложение выглядит как хорошее предложение, — сказал он.

По словам министра, это означает, что “мы перекладываем бремя ответственности на нашу страну”. Таким образом принимать решение будет польская, а не украинская сторона.

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Указано, что в среду, 27 сентября, Телус пообщался со своим украинским коллегой Николаем Сольским. Разговор касался вопроса транспортировки и продажи зерна, а также новых процедур по импорту агропродукции, которые предлагает Украина.

В Польше также считают, что сейчас “важно нарабатывать долгосрочные механизмы”.

— Если мы говорим, что Украина хочет вступить в Европейский Союз, и она хочет, и мы это политически принимаем, то если мы сегодня не отработаем такие механизмы, они никогда не будут хорошо функционировать. Поэтому мы, безусловно, будем над этим думать, — добавил Телус.

В начале мая Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинских зерновых (семян подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Ограничения действовали до 15 сентября, но Еврокомиссия решила их не продлевать.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.

19 сентября Кабинет министров Украины предложил Евросоюзу и странам-соседям, в частности Польше, Словакии и Венгрии, компромисс по импорту украинской агропродукции.

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Зерно, Польша, Украина
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