Отношения между Украиной и Польшей имеют историческое измерение, и спор по поводу экспорта украинского зерна на них существенно не повлияет.

Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, выступая в Познани на конгрессе по восстановлению Украины Common Future (Совместное будущее).

Он отметил, что помощь поляков и польского бизнеса Украине в ходе полномасштабной войны – это “огромный капитал человеческих связей между нашими странами и народами”.

– Для меня сотрудничество и поддержка Украины имеют историческое измерение. Говорю это совершенно серьезно – историческое измерение для наших народов, стран… Я не верю, что один политико-правовой спор может перечеркнуть такой капитал, который мы создали, – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что последние события и обмен заявлениями между Киевом и Варшавой у многих могли вызвать беспокойство. В то же время польский лидер назвал зерновой спор небольшим фрагментом отношений между двумя странами.

– Я не сомневаюсь, что спор о поставках зерна из Украины на польский рынок является абсолютно мелкой частью всех польско-украинских отношений. И я не верю, что в нормальных условиях это может существенно на них повлиять. Это вопрос, который мы просто должны решить между собой, – заявил Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda podczas Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE: Dla mnie współpraca i wsparcie dla Ukrainy ma wymiar dziejowy pomiędzy naszymi narodami i krajami. Nie wierzę w to, ze jeden spór polityczno-prawny może przekreślić cały ten dorobek. Nie mam wątpliwości, że…

Президент Польши уточнил, что некоторые “неприятные, порой болезненные заявления” следует воспринимать с “человеческой стороны”. Ведь это происходит на фоне атак РФ на населенные пункты Украины, когда на фронте ежедневно гибнут украинские военные.

Дуда призвал польский бизнес активно приобщаться к восстановлению нашего государства. По словам политика, “восстановленная и интегрированная в Европу Украина” будет играть важную роль в европейском будущем.

– Мы можем поддержать Украину, помогая поднять страну из руин войны. Я вижу в этом огромную роль польских предпринимателей, – сообщил Дуда.

Во время выступления президент Польши подчеркнул, что Украина должна победить в войне и отбросить оккупантов со своих территорий.

Что известно о зерновом споре

В начале мая Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинского зерна (семена подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран: Польшу, Словакию, Болгарию, Румынию и Венгрию. Такие ограничения действовали до 15 сентября, после чего Брюссель решил их не продлевать.

Однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что продлят эмбарго в одностороннем порядке.

В ответ Украина решила судиться во Всемирной торговой организации против этих трех стран. Параллельно Киев предложил Евросоюзу и странам-соседям компромисс по импорту украинского зерна .

Впоследствии Украина и Польша договорились найти решение, учитывающее интересы обоих государств.

Источник: PAP

Источник : Укринформ

