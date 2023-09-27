У Польщі вважають “хорошим” план України щодо ліцензування агропродукції

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус назвав “хорошою” пропозицію України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів.

Про це повідомляє PAP.

– Українська сторона сказала, що якщо Польща скаже, що їй не потрібні чотири зернові культури до кінця року, то ліцензії не будуть видаватися. Це питання, яке має розглянути наша сторона, але зовні ця пропозиція виглядає як хороша, – сказав він.

За словами міністра, це означає, що “ми перекладаємо тягар відповідальності на нашу країну”. Тож ухвалювати рішення буде польська, а не українська сторона.

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Зазначено, що у середу, 27 вересня, Телус поспілкувався зі своїм українським колегою Миколою Сольським. Розмова стосувалася транспортування та продажу зерна, а також нових процедур щодо імпорту агропродукції, які пропонує Україна.

У Польщі також вважають, що наразі “важливо напрацьовувати довгострокові механізми”.

– Якщо ми говоримо, що Україна хоче вступити до Європейського Союзу, і ми це політично приймаємо, то якщо ми сьогодні не відпрацюємо такі механізми, вони ніколи не будуть добре функціонувати. Тому ми, безумовно, будемо над цим думати, – додав Телус.

На початку травня Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українських зернових (насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Обмеження діяли до 15 вересня, і Єврокомісія вирішила їх не продовжувати.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

19 вересня Кабінет міністрів України запропонував Євросоюзу та країнам-сусідам, зокрема Польщі, Словаччині та Угорщині, компроміс стосовно імпорту української агропродукції.

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