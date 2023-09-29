Действительно ли в Украине тестируют переход на президентскую республику: Корниенко объяснил свои слова

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что распространяемое в информационном пространстве якобы его заявление о “тестировании модели перехода от парламентско-президентского государства к президентскому” не соответствует сути сказанного им на форуме Дирижеры изменений (Диригенти змін).

— Предлагаю разобраться с волной в информпространстве относительно якобы моих слов о тестировании перехода из парламентско-президентской в президентскую республику во время выступления на форуме Дирижеры изменений, — написал он в Facebook.

Первый вице-спикер процитировал свой ответ на вопрос о государственном устройстве Украины:

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— Что я думаю о государственном устройстве… Я думаю, что мы последние 600 дней тестируем смещение нашей парламентско-президентской модели в сторону более сильного президента. Потому что всегда была дискуссия. У нас эта парламентско-президентская модель по изменениям 2005-2006 года, которые вступили в силу в 2006 году. Она с условно сильным президентом. Он сильный, но, например, сравнивая нашу модель с Польшей и Литвой, он слабее. Президент не назначает правительство у нас. Президент не назначает министров. Министров вообще назначает коалиция напрямую… И управление внутри правительства происходит законными/подзаконными актами. Это достаточно большие вызовы.

Он отметил, что после войны этот вызов предстоит преодолеть и договориться внутри общества, какая модель государственного устройства подойдет Украине.

— Оставить как было (оно будет как и было); усилить президента (это изменения в Конституцию определенные, они вносятся парламентом или даже референдумом); ослабить президента (перейти полностью в парламентскую демократию как часть стран Евросоюза) — привел Корниенко несколько возможных вариантов.

При этом первый вице-спикер заявил, что идеальной модели нет. Корниенко также дал ссылку на видеозапись своего выступления на форуме.

Напомним, что ранее СМИ опубликовали якобы цитату Корниенко о том, что проводится тестирование модели перехода от парламентско-президентского государства к президентскому.

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