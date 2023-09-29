Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Наказания не избежать: что грозит мужчинам, которые незаконно выехали за границу
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Зеленский назначил Андрея Шевченко своим советником
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Действительно ли в Украине тестируют переход на президентскую республику: Корниенко объяснил свои слова

Олександр Корнієнко
Фото: УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сказал, что распространяемое в информационном пространстве якобы его заявление о “тестировании модели перехода от парламентско-президентского государства к президентскому” не соответствует сути сказанного им на форуме Дирижеры изменений (Диригенти змін).

— Предлагаю разобраться с волной в информпространстве относительно якобы моих слов о тестировании перехода из парламентско-президентской в президентскую республику во время выступления на форуме Дирижеры изменений, — написал он в Facebook.

Первый вице-спикер процитировал свой ответ на вопрос о государственном устройстве Украины:

Сейчас смотрят

— Что я думаю о государственном устройстве… Я думаю, что мы последние 600 дней тестируем смещение нашей парламентско-президентской модели в сторону более сильного президента. Потому что всегда была дискуссия. У нас эта парламентско-президентская модель по изменениям 2005-2006 года, которые вступили в силу в 2006 году.

Она с условно сильным президентом. Он сильный, но, например, сравнивая нашу модель с Польшей и Литвой, он слабее. Президент не назначает правительство у нас. Президент не назначает министров. Министров вообще назначает коалиция напрямую… И управление внутри правительства происходит законными/подзаконными актами. Это достаточно большие вызовы.

Он отметил, что после войны этот вызов предстоит преодолеть и договориться внутри общества, какая модель государственного устройства подойдет Украине.

— Оставить как было (оно будет как и было); усилить президента (это изменения в Конституцию определенные, они вносятся парламентом или даже референдумом); ослабить президента (перейти полностью в парламентскую демократию как часть стран Евросоюза) — привел Корниенко несколько возможных вариантов.

При этом первый вице-спикер заявил, что идеальной модели нет. Корниенко также дал ссылку на видеозапись своего выступления на форуме.

Читайте также
Зеленский назвал проблемы для проведения выборов в Украине в 2024 году
Володимир Зеленський

Напомним, что ранее СМИ опубликовали якобы цитату Корниенко о том, что проводится тестирование модели перехода от парламентско-президентского государства к президентскому.

Владимир Зеленский, Конституция, Конституція України, Александр Корниенко, Парламент, Президент України, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не только о защите: Зеленский о плодотворных переговорах со Столтенбергом
Зеленський Єнс Столтенберг
Отставка спикера в Канаде и возмущение в Польше: что известно о скандале с ветераном СС Галичина
Зеленський у парламенті Канади
Живой или нет? Зеленский лично проверит судьбу командующего Черноморским флотом РФ
Действительно ли в Украине тестируют переход на президентскую республику: Корниенко объяснил свои слова
До марта 2025-го. Совет ЕС продлил временную защиту для украинцев
українські біженці
Ракета, упавшая в Пшеводуве прошлой осенью, была украинской — глава Минюста Польши
Падіння ракети в Польщі, Пшеводув

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
Не было вариантов… Жуткая история артиллеристов, выживших в горящей машине
Действительно ли в Украине тестируют переход на президентскую республику: Корниенко объяснил свои слова
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Действительно ли в Украине тестируют переход на президентскую республику: Корниенко объяснил свои слова
Харьковские БПЛА способны обходить РЭБ | Новый коридор для кораблей! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Действительно ли в Украине тестируют переход на президентскую республику: Корниенко объяснил свои слова
СБУ взялась за адвоката Медведчука и Шария | Князев в СИЗО, но… Новости Факты ICTV за 27.09.2023
Действительно ли в Украине тестируют переход на президентскую республику: Корниенко объяснил свои слова
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь