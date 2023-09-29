Чи справді в Україні тестують перехід на президентську республіку: Корнієнко пояснив свої слова

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що поширювана в інформаційному просторі нібито його заява про “тестування моделі переходу від парламентсько-президентської держави до президентської” не відповідає суті сказаного ним на форумі Диригенти змін.

– Пропоную розібратися з хвилею в інфопросторі щодо нібито моїх слів про тестування переходу з парламентсько-президентської в президентську республіку під час виступу на форумі Диригенти змін, – написав він у Facebook.

Перший віцеспікер процитував свою відповідь на запитання про державний устрій України:

Зараз дивляться

– Що я думаю про державний устрій… Я думаю, що ми останні 600 днів тестуємо зсув нашої парламентсько-президентської моделі в бік сильнішого президента. Тому що завжди була дискусія. У нас ця парламентсько-президентська модель за змінами 2005-2006 року, які набули чинності у 2006 році. Вона з умовно сильним президентом. Він сильний, але, наприклад, порівнюючи нашу модель із Польщею та Литвою, він слабший. Президент не призначає уряд у нас. Президент не призначає міністрів. Міністрів узагалі призначає коаліція безпосередньо… І управління всередині уряду відбувається законними/підзаконними актами. Це досить великі виклики.

Він зазначив, що після війни цей виклик належить подолати і домовитися всередині суспільства, яка модель державного устрою підійде Україні.

– Залишити як було (воно буде як і було); посилити президента (це зміни до Конституції певні, вони вносяться парламентом або навіть референдумом); послабити президента (перейти повністю в парламентську демократію як частина країн Євросоюзу) – навів Корнієнко кілька можливих варіантів.

Водночас перший віцеспікер заявив, що ідеальної моделі немає. Корнієнко також дав посилання на відеозапис свого виступу на форумі.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ опублікували нібито цитату Корнієнка про те, що проводиться тестування моделі переходу від парламентсько-президентської держави до президентської.

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