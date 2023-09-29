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Чи справді в Україні тестують перехід на президентську республіку: Корнієнко пояснив свої слова

Олександр Корнієнко
Фото: УНІАН

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко сказав, що поширювана в інформаційному просторі нібито його заява про “тестування моделі переходу від парламентсько-президентської держави до президентської” не відповідає суті сказаного ним на форумі Диригенти змін.

– Пропоную розібратися з хвилею в інфопросторі щодо нібито моїх слів про тестування переходу з парламентсько-президентської в президентську республіку під час виступу на форумі Диригенти змін, – написав він у Facebook.

Перший віцеспікер процитував свою відповідь на запитання про державний устрій України:

Зараз дивляться

– Що я думаю про державний устрій… Я думаю, що ми останні 600 днів тестуємо зсув нашої парламентсько-президентської моделі в бік сильнішого президента. Тому що завжди була дискусія. У нас ця парламентсько-президентська модель за змінами 2005-2006 року, які набули чинності у 2006 році.

Вона з умовно сильним президентом. Він сильний, але, наприклад, порівнюючи нашу модель із Польщею та Литвою, він слабший. Президент не призначає уряд у нас. Президент не призначає міністрів. Міністрів узагалі призначає коаліція безпосередньо… І управління всередині уряду відбувається законними/підзаконними актами. Це досить великі виклики.

Він зазначив, що після війни цей виклик належить подолати і домовитися всередині суспільства, яка модель державного устрою підійде Україні.

– Залишити як було (воно буде як і було); посилити президента (це зміни до Конституції певні, вони вносяться парламентом або навіть референдумом); послабити президента (перейти повністю в парламентську демократію як частина країн Євросоюзу) – навів Корнієнко кілька можливих варіантів.

Водночас перший віцеспікер заявив, що ідеальної моделі немає. Корнієнко також дав посилання на відеозапис свого виступу на форумі.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ опублікували нібито цитату Корнієнка про те, що проводиться тестування моделі переходу від парламентсько-президентської держави до президентської.

Володимир Зеленський, Конституція, Конституція України, Олександр Корнієнко, Парламент, Президент України, Україна
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