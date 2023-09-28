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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия атаковала Херсон и область: есть погибший и раненый

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью Россия атаковала Херсонщину, в результате чего погиб человек, есть раненый.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Так, в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец.

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Еще одному мужчине, 27 лет, медицинскую помощь оказали на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Также враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Война в Украине, Херсон, Херсонская область
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Бюджет распределен: на что пойдут средства и сколько выделят

Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.

Ольга Чайко
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