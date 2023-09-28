Россия атаковала Херсон и область: есть погибший и раненый

Ночью Россия атаковала Херсонщину, в результате чего погиб человек, есть раненый.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Так, в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец.

Сейчас смотрят

Еще одному мужчине, 27 лет, медицинскую помощь оказали на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.

Также враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.