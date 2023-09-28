Россия атаковала Херсон и область: есть погибший и раненый
Ночью Россия атаковала Херсонщину, в результате чего погиб человек, есть раненый.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Так, в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец.
Еще одному мужчине, 27 лет, медицинскую помощь оказали на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно.
Также враг сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 581-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Узнать, где сейчас в Украине объявлена тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко