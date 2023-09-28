Росія атакувала Херсон та область: є загиблий та поранений
Вночі Росія атакувала Херсонщину, у результаті чого загинув чоловік, є поранений.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Так, у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець.
Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.
Також ворог скинув сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко