Росія атакувала Херсон та область: є загиблий та поранений

Вночі Росія атакувала Херсонщину, у результаті чого загинув чоловік, є поранений.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Так, у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець.

Зараз дивляться

Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Також ворог скинув сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.