Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Эксклюзив
В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть
Употребляли таблетки для потенции: в Польше священники устроили оргию
Избила молотком и приказала молчать: на Львовщине женщина жестоко поиздевалась над 10-летней подругой дочери
Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2023 году: список и основные изменения
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Силы ПВО отражают до 80% российских атак – Гуменюк

ПЗРК Джавелін війна ППО
Фото: Генштаб ВСУ

Показатель отражения ракетных и дроновых атак РФ достаточно высокий и достигает 70-80%. И это несмотря на то, что враг применяет значительное количество вооружения и сложные тактические маневры.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что система противовоздушной обороны Украины достаточно гибкая и способна реагировать на вызовы. Украинские военные постоянно анализируют направления ударов РФ и тактику агрессора.

Сейчас смотрят

– Мы можем демонстрировать соотношение 70-80% отражения атак, это достаточно высокий уровень. К сожалению, попадания происходят, и это понятно, ведь именно на это враг делает ставку, когда применяет такое большое количество и плотность атак, — подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, что агрессор таким образом пытается истощить украинскую ПВО и найти обходные пути для ударов.

Оккупанты при обстрелах применяют разную тактику, направления и плотность атак. Враг прибегает к уловкам: ракеты и дроны могут маневрировать, меняя маршрут.

Кроме того, войска РФ при атаках учитывают особенности ландшафта, и ракеты могут иногда исчезать из зоны отслеживания, а затем резко появляются.

– Но в любом случае уровень нашего противодействия не менее 50%. Это уже высокий показатель. Понятно, что всем хочется 100% отражения атак. Однако нужно осознавать, что враг применяет огромное количество оружия с очень сложными тактическими маневрами, — добавила Гуменюк.

Как известно, этой ночью российские оккупанты запустили по территории Украины 40 ударных беспилотников Shahed. Силы обороны Юга уничтожили 30 дронов.

Война в Украине, Дрони, ВСУ, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 30.09.2023
DeepStateMap
Путин потерял контроль над ходом войны – глава ВС Великобритании
Валерій Залужний, Ентоні Радакін
Вблизи Запорожья во время воздушной тревоги прогремели взрывы: есть пострадавшие
вибух
К Альянсу оборонных индустрий присоединились уже 38 компаний из 19 стран – МИД
Кулеба, Умєров і Камишін
Украина производит пушки по стандартам НАТО и создает флот морских дронов – Зеленский
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Все начиналось с обычного картона! В Харьковской области разработали БпЛА, который способен обходить российские РЭБ

В Харьковской области наладили производство беспилотников, способных обходить российские РЭБ. Дроны-разведчики, корректировщики и дроны-камикадзе работают в связке. На вражеские позиции залетают роями и уничтожают технику оккупантов стоимостью миллионы долларов.

Татьяна Доцяк
АТАКИ ВСУ в море наладили ЗЕРНОВОЙ КОРИДОР | Резолюция МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Силы ПВО отражают до 80% российских атак – Гуменюк
РФ наращивает количество ДОБРОБАТОВ | КУРСК под ударом СБУ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Силы ПВО отражают до 80% российских атак – Гуменюк
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Силы ПВО отражают до 80% российских атак – Гуменюк
Украинские ДРОНЫ В КУРСКЕ | Коварная ТАКТИКА ВРАГА в оккупации | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
Силы ПВО отражают до 80% российских атак – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь