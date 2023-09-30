Силы ПВО отражают до 80% российских атак – Гуменюк

Показатель отражения ракетных и дроновых атак РФ достаточно высокий и достигает 70-80%. И это несмотря на то, что враг применяет значительное количество вооружения и сложные тактические маневры.

Об этом рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что система противовоздушной обороны Украины достаточно гибкая и способна реагировать на вызовы. Украинские военные постоянно анализируют направления ударов РФ и тактику агрессора.

Сейчас смотрят

– Мы можем демонстрировать соотношение 70-80% отражения атак, это достаточно высокий уровень. К сожалению, попадания происходят, и это понятно, ведь именно на это враг делает ставку, когда применяет такое большое количество и плотность атак, — подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, что агрессор таким образом пытается истощить украинскую ПВО и найти обходные пути для ударов.

Оккупанты при обстрелах применяют разную тактику, направления и плотность атак. Враг прибегает к уловкам: ракеты и дроны могут маневрировать, меняя маршрут.

Кроме того, войска РФ при атаках учитывают особенности ландшафта, и ракеты могут иногда исчезать из зоны отслеживания, а затем резко появляются.

– Но в любом случае уровень нашего противодействия не менее 50%. Это уже высокий показатель. Понятно, что всем хочется 100% отражения атак. Однако нужно осознавать, что враг применяет огромное количество оружия с очень сложными тактическими маневрами, — добавила Гуменюк.

Как известно, этой ночью российские оккупанты запустили по территории Украины 40 ударных беспилотников Shahed. Силы обороны Юга уничтожили 30 дронов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.