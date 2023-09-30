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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Сили ППО відбивають до 80% російських атак – Гуменюк

ПЗРК Джавелін війна ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Показник відбиття ракетних і дронових атак РФ є досить високим і сягає 70-80%. І це попри те, що ворог застосовує значну кількість озброєння та складні тактичні маневри.

Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вона зазначила, що система протиповітряної оборони України досить гнучка і здатна реагувати на виклики. Українські військові постійно аналізують напрямки ударів РФ і тактику агресора.

Зараз дивляться

– Ми можемо демонструвати співвідношення 70-80% відбиття атак, це досить високий рівень. На жаль, влучання відбуваються, і це зрозуміло, але саме на це ворог робить ставку, коли застосовує таку велику кількість і щільність атак, – наголосила Гуменюк.

Вона уточнила, що агресор таким чином намагається виснажити українську ППО і знайти обхідні шляхи для ударів.

Окупанти під час обстрілів застосовують різну тактику, напрямки та щільність атак. Ворог вдається до хитрощів: ракети і дрони можуть маневрувати, змінюючи маршрут.

Крім того, війська РФ під час атак враховують особливості ландшафту, тож ракети можуть інколи зникати із зони відстеження, а потім різко з’являються.

– Але в будь-якому разі рівень нашої протидії не менший від 50%. Це вже високий показник. Зрозуміло, що всім хочеться 100% відбиття атак. Однак треба усвідомлювати, що ворог застосовує величезну кількість зброї з дуже складними тактичними маневрами, – додала Гуменюк.

Як відомо, цієї ночі російські окупанти запустили по території України 40 ударних безпілотників Shahed. Сили оборони Півдня знищили 30 дронів.

Війна в Україні, Дрони, ЗСУ, Ракетні удари Росії
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