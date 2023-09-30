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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Силы обороны Юга за ночь уничтожили 30 из 40 вражеских дронов Shahed

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

Этой ночью российские оккупанты решили обстрелять Украину ударными беспилотниками Shahed. Всего запустили 40 дронов.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины и Воздушные сили ВСУ.

Дроны-камикадзе Shahed-131/136 враг запустил с крымского мыса Чауда — все БпЛА летели преимущественно на южные регионы.

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Силы обороны Юга уничтожили 30 дронов, в частности:

  • 20 — в Винницкой области,
  • 6 — в Одесской области,
  • 4 — в Николаевской области.

Но, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Калиновской громады Винницкой области. Там вспыхнул сильный пожар. Местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Однако пока потребности в эвакуации населения нет.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Винницкая область, Дрони
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Татьяна Доцяк
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