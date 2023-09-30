Силы обороны Юга за ночь уничтожили 30 из 40 вражеских дронов Shahed

Этой ночью российские оккупанты решили обстрелять Украину ударными беспилотниками Shahed. Всего запустили 40 дронов.

Об этом сообщают Силы обороны Юга Украины и Воздушные сили ВСУ.

Дроны-камикадзе Shahed-131/136 враг запустил с крымского мыса Чауда — все БпЛА летели преимущественно на южные регионы.

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Силы обороны Юга уничтожили 30 дронов, в частности:

20 — в Винницкой области,

6 — в Одесской области,

4 — в Николаевской области.

Но, к сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Калиновской громады Винницкой области. Там вспыхнул сильный пожар. Местные власти оперативно провели подготовительные мероприятия для эвакуации. Однако пока потребности в эвакуации населения нет.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV. Полномасштабная война в Украине продолжается уже 584-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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