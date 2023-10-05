Иван Гаврилюк — что известно о новом заместителе министра обороны Украины
В четверг, 5 октября, Кабинет Министров Украины назначил генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка новым заместителем министра обороны по вопросам военно-технической политики.
Что известно о новом заместителе министра обороны, его биография и факты из жизни — далее в материале Фактов ICTV.
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.
До этого он был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины.
Приоритетные направления работы:
- развитие вооружения и военной техники: система стратегического планирования, формирование военно-технической политики Минобороны, упрощение процесса принятия ВВТ на вооружение;
- развитие украинского оборонно-промышленного комплекса: перепрофилирование украинского ОПК на номенклатуру НАТО, координация разработки новых образцов ВВТ;
- сотрудничество с партнерами: логистическое сопровождение материально-технической помощи, формирование политики Министерства, координация партнерств.
Как отметили в Минобороны Украины опыт Ивана Гаврилюка поможет развивать украинский ОПК и вооружение для наших воинов.
Напомним, 5 октября Кабинет Министров принял распоряжение о назначении трех заместителей министра обороны.
Вместе с Иваном Гаврилюком новыми заместителями стали Станислав Гайдера и Дмитрий Клименков.
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