Іван Гаврилюк – що відомо про нового заступника міністра оборони України
У четвер, 5 жовтня, Кабінет Міністрів України призначив генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка новим заступником міністра оборони з питань військово-технічної політики.
Що відомо про нового заступника міністра оборони, його біографія та факти з життя – далі у матеріалі Фактів ICTV.
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.
До цього він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗС України.
Пріоритетні напрями роботи:
- розвиток озброєння та військової техніки: система стратегічного планування, формування військово-технічної політики Міноборони, спрощення процесу прийняття ОВТ на озброєння;
- розвиток українського оборонно-промислового комплексу: перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО, координація розробки нових зразків ОВТ;
- співробітництво з партнерами: логістичне супроводження матеріально-технічної допомоги, формування політики Міністерства, координація партнерств.
Як зазначили у Міноборони України досвід Івана Гаврилюка допоможе розвивати український ОПК та озброєння для наших воїнів.
Нагадаємо, 5 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони.
Разом з Іваном Гаврилюком новими заступниками стали Станіслав Гайдера та Дмитро Кліменков.
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