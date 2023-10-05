Іван Гаврилюк – що відомо про нового заступника міністра оборони України

У четвер, 5 жовтня, Кабінет Міністрів України призначив генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка новим заступником міністра оборони з питань військово-технічної політики.

Що відомо про нового заступника міністра оборони, його біографія та факти з життя – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у квітні-серпні 2022 року був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання допомоги у Німеччині.

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До цього він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генерального штабу ЗС України.

Пріоритетні напрями роботи:

розвиток озброєння та військової техніки: система стратегічного планування, формування військово-технічної політики Міноборони, спрощення процесу прийняття ОВТ на озброєння;

розвиток українського оборонно-промислового комплексу: перепрофілювання українського ОПК на номенклатуру НАТО, координація розробки нових зразків ОВТ;

співробітництво з партнерами: логістичне супроводження матеріально-технічної допомоги, формування політики Міністерства, координація партнерств.

Як зазначили у Міноборони України досвід Івана Гаврилюка допоможе розвивати український ОПК та озброєння для наших воїнів.

Нагадаємо, 5 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення трьох заступників міністра оборони.

Разом з Іваном Гаврилюком новими заступниками стали Станіслав Гайдера та Дмитро Кліменков.

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