Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони
5 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення ще трьох заступників міністра оборони.
Зокрема, ідеться про призначення Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера, Дмитра Кліменкова.
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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум
Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова