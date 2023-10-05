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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Кабмін призначив ще трьох заступників міністра оборони

Кабмін
Фото: Depositphotos

5 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про призначення ще трьох заступників міністра оборони.

Зокрема, ідеться про призначення Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера, Дмитра Кліменкова.

Нові заступники міністра оборони України

Фото: Рустем Умєров

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Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
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