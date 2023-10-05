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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 05.10.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло 57 боевых столкновений.

Об этом 5 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Карта боевых действий в Украине на 05.10.2023

Карта бойових дій 4 жовтня 2023

Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
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