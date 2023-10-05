Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 05.10.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло 57 боевых столкновений.
Об этом 5 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Карта боевых действий в Украине на 05.10.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 589-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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