Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Як призначатимуть субсидію на опалювальний сезон 2023-2024: все, що потрібно знати
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина

село Гроза
Фото: ДСНС

Журналісти у селі Гроза Куп’янського району Харківщини, куди 5 жовтня прилетіла російська ракета Іскандер-М, стали свідками ще однієї моторошної події – одному із загиблих постійно хтось телефонував на мобільний.

З мішка із трупом лунала мелодія Ой, у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка. До речі, ця пісня стала одним із символів спротиву українського народу російським загарбникам.

На жаль, цей телефонний дзвінок залишився без відповіді.

Зараз дивляться

5 жовтня російські терористи обстріляли село Гроза. У магазин-кафе, куди прилетіла ракета, відбувалися поминки за військовим. Варто зазначити, що населення села становить близько 330 осіб.

Станом на ранок 6 жовтня кількість загиблих зросла – до 52 осіб. Багато тіл настільки понівечені вибухом, що візуально опізнати людей важко, тому експерти згодом будуть проводити експертизи ДНК.

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Удар РФ по Харкову: під завалами будинку загинула дитина
Обстріл Харкова 6 жовтня 2023
Обстріл Грози: кількість загиблих зросла до 52
удар по селу Гроза
Чому перед вибухами у Харкові не було тривоги: пояснення Ігната
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Карта бойових дій на 06.10.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Росіяни на світанку обстріляли центр Херсона: пошкоджені житлові будинки
Херсон

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь