Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина

Журналісти у селі Гроза Куп’янського району Харківщини, куди 5 жовтня прилетіла російська ракета Іскандер-М, стали свідками ще однієї моторошної події – одному із загиблих постійно хтось телефонував на мобільний.

З мішка із трупом лунала мелодія Ой, у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка. До речі, ця пісня стала одним із символів спротиву українського народу російським загарбникам.

На жаль, цей телефонний дзвінок залишився без відповіді.

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5 жовтня російські терористи обстріляли село Гроза. У магазин-кафе, куди прилетіла ракета, відбувалися поминки за військовим. Варто зазначити, що населення села становить близько 330 осіб.

Станом на ранок 6 жовтня кількість загиблих зросла – до 52 осіб. Багато тіл настільки понівечені вибухом, що візуально опізнати людей важко, тому експерти згодом будуть проводити експертизи ДНК.

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