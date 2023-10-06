Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Журналісти у селі Гроза Куп’янського району Харківщини, куди 5 жовтня прилетіла російська ракета Іскандер-М, стали свідками ще однієї моторошної події – одному із загиблих постійно хтось телефонував на мобільний.
З мішка із трупом лунала мелодія Ой, у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка. До речі, ця пісня стала одним із символів спротиву українського народу російським загарбникам.
На жаль, цей телефонний дзвінок залишився без відповіді.
5 жовтня російські терористи обстріляли село Гроза. У магазин-кафе, куди прилетіла ракета, відбувалися поминки за військовим. Варто зазначити, що населення села становить близько 330 осіб.
Станом на ранок 6 жовтня кількість загиблих зросла – до 52 осіб. Багато тіл настільки понівечені вибухом, що візуально опізнати людей важко, тому експерти згодом будуть проводити експертизи ДНК.
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька