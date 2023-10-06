Удар по Грозі: на поминках бійця загинули син із невісткою, донька, дружина, мати та батько
Внаслідок російського ракетного удару у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня загинуло молоде подружжя Денис і Ніна Козир разом із родичами.
Як розповіли друзі загиблих, у кафе, куди влучив Іскандер, відбувалися поминки за батьком Дениса.
Повідомляють, що загинули також його мама, сестра, дідусь і бабуся.
Денис із батьком Андрієм до повномасштабного російського вторгнення були в Польщі, але після нападу Росії повернулися додому та стали на захист України.
Під час бойових дій батько дістав смертельне поранення в шию і був похований на Дніпропетровщині.
У червні Денис звільнився зі служби за станом здоровʼя. Він вирішив перепоховати тата на його батьківщині – в с. Гроза Харківської області.
З коханою Ніною Денис одружився 14 серпня 2022 року. Дівчині було 20 років. Вона працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії.
– Моя люба Ніно Валентинівна, Ніно, Нінчик… Через 9 днів я б написала величезне привітання з твоїм 21 днем народження, але твоє серце перестало битися у 20, тож сьогодні я пишу некролог… Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно… Але хочу сказати одне – Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших, – написала подруга загиблої Катерина Литвин у соцмережах.
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). У кафе, куди прилетів ворожий Іскандер, проходили поминки. Загинули 52 людини, серед них – дитина.
Редакція сайту Факти ICTV висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
Фото: Facebook/Їх вбила Росія
Завантаження
Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька