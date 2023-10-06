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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Удар по Грозі: на поминках бійця загинули син із невісткою, донька, дружина, мати та батько

Удар по Грозі: на поминках бійця загинули син із невісткою, донька, дружина, мати та батько

Внаслідок російського ракетного удару у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня загинуло молоде подружжя Денис і Ніна Козир разом із родичами. 

Як розповіли друзі загиблих, у кафе, куди влучив Іскандер, відбувалися поминки за батьком Дениса. 

Повідомляють, що загинули також його мама, сестра, дідусь і бабуся. 

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Денис із батьком Андрієм до повномасштабного російського вторгнення були в Польщі, але після нападу Росії повернулися додому та стали на захист України. 

Під час бойових дій батько дістав смертельне поранення в шию і був похований на Дніпропетровщині.

У червні Денис звільнився зі служби за станом здоровʼя. Він вирішив перепоховати тата на його батьківщині – в с. Гроза Харківської області.

З коханою Ніною Денис одружився 14 серпня 2022 року. Дівчині було 20 років. Вона працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії.

– Моя люба Ніно Валентинівна, Ніно, Нінчик… Через 9 днів я б написала величезне привітання з твоїм 21 днем народження, але твоє серце перестало битися у 20, тож сьогодні я пишу некролог… Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно… Але хочу сказати одне – Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших, – написала подруга загиблої Катерина Литвин у соцмережах.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). У кафе, куди прилетів ворожий Іскандер, проходили поминки. Загинули 52 людини, серед них – дитина.

Редакція сайту Факти ICTV висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

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