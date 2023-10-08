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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Американские ракеты на советских системах: Игнат о производстве США и Украиной ПВО

Американские ракеты на советских системах: Игнат о производстве США и Украиной ПВО

Системы ПВО, которые выпустят в рамках совместного производства США и Украины, возможно, будут с применением американских ракет на советских системах.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

— Новости хорошие для нас, потому что мы понимаем, что без ПВО сегодня никак. То, что будет у нас (Украины и США, — Ред.) какое-то совместное производство (это так, — Ред.), но не объявляется, что именно, как именно будет. Мы можем говорить о разных направлениях создания нашего ПВО. У нас были свои наработки еще задолго до войны. Но эта отрасль не финансировалась, мы удерживали тот парк советской техники, — говорит он.

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Кроме того, спикер добавил, что не может сказать, какие именно системы ПВО будут производить США и Украина.

— Если сегодня нам наши партнеры западные, американские или другие помогут с созданием чего-то нового — это будет замечательно. Какие там именно системы я не могу и не знаю, как это можно сейчас правильно говорить, но, возможно, это будут некоторые моменты с применением американских ракет на советских системах, которые помогут нам усилить наше воздушное пространство. Уже есть в принципе некоторые разработки, у нас сегодня достаточно широкая номенклатура вооружения ПВО, вопрос в количестве. Сейчас нам важно иметь то количество необходимое, — сказал Игнат.

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Фото: Медиа Центр Украина

Война в Украине, Военная техника, Зброя, Юрій Ігнат
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