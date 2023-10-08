Американські ракети на радянських системах: Ігнат про виробництво США та Україною ППО

Системи ППО, які випустять у рамках спільного виробництва США та України, можливо, будуть із застосуванням американських ракет на радянських системах.

Про це ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Новини гарні для нас, тому що ми розуміємо, що без ППО сьогодні ніяк. Те, що буде у нас (України та США, – Ред.) якесь спільне виробництво (це так, – Ред.), але не оголошується, що саме, як саме буде. Ми можемо говорити про різні напрямки створення нашого ППО. У нас були свої напрацювання ще задовго до війни. Але ця галузь не фінансувалась, ми утримували той парк радянської техніки, – говорить він.

Крім того, речник додав, що не може сказати, які саме системи ППО вироблятимуть США та Україна.

Зараз дивляться

– Якщо сьогодні нам наші партнери західні, американські чи інші допоможуть зі створенням чогось нового – це буде чудово. Які там саме системи я не можу і не знаю, як це можна зараз правильно казати, але, можливо, це будуть деякі моменти із застосуванням американських ракет на радянських системах, які допоможуть нам посилити наш повітряний простір. Уже є в принципі деякі розробки, у нас сьогодні досить широка номенклатура озброєння ППО, питання у кількості. Зараз нам важливо мати ту кількість необхідну, – сказав Ігнат.

Фото: Медіа Центр Україна

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