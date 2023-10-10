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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Вступление Украины в ЕС: Румыния обещает поддержать старт переговоров до конца 2023

Зеленський і Йоганніс
Фото: Офис президента

Власти Румынии поддерживают начало официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз до конца 2023 года.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

– Я сегодня подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии относительно начала переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы до конца 2023 года, – подчеркнул он.

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Йоханнис заверил, что будет лично выступать в поддержку такого решения во время заседания Европейского совета в декабре.

Румынский лидер отметил, что начало переговоров о членстве подтвердит прогресс, которого смогли достичь Украина и Молдова, “несмотря на очень сложные условия”.

По его словам, это станет стратегическим решением для ЕС.

– В то же время я подчеркнул важность внедрения всеобъемлющих реформ, необходимых для вступления в ЕС, для обеспечения устойчивости государства и украинского общества, – уточнил Йоханнис.

Вступление Украины в ЕС: что известно

В июне 2022 года Украина официально получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Одновременно с этим Еврокомиссия предоставила нашему государству семь рекомендаций. Их следует выполнить, прежде чем стартуют официальные переговоры о членстве в блоке.

В июне этого года Еврокомиссия обнародовала промежуточную устную оценку прогресса Украины. Отмечалось, что Киев выполнил в полном объеме две из семи рекомендаций, относительно других есть продвижение.

В октябре ожидается основной доклад Еврокомиссии по Украине, на основании которого члены ЕС будут решать, открывать ли переговоры о вступлении.

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Источник: Офис президента
Європейський Союз, Владимир Зеленский, Клаус Йоганніс, Румунія, Украина-ЕС
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