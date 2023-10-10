Вступ України в ЄС: Румунія обіцяє підтримати старт переговорів до кінця 2023

Влада Румунії підтримує початок офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

– Я сьогодні підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до ЄС України та Молдови до кінця 2023 року, – наголосив він.

Йоганніс запевнив, що особисто виступатиме на підтримку такого рішення під час засідання Європейської ради у грудні.

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Румунський лідер зазначив, що початок переговорів про членство підтвердить прогрес, якого змогли досягнути Україна та Молдова, “попри дуже складні умови”.

За його словами, це буде стратегічним рішенням для ЄС.

– Водночас я підкреслив важливість впровадження всеохопних реформ, необхідних для вступу в ЄС, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства, – уточнив Йоганніс.

Вступ України до ЄС: що відомо

У червні 2022 року Україна офіційно отримала статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Одночасно з цим Єврокомісія надала нашій державі сім рекомендацій. Їх потрібно виконати, перш ніж стартують офіційні переговори про членство в блоці.

У червні цього року Єврокомісія оприлюднила проміжну усну оцінку прогресу України. Зазначалося що Київ виконав у повному обсязі дві з семи рекомендацій, щодо інших є просування.

У жовтні очікується основна доповідь Єврокомісії щодо України, на підставі якої члени ЄС вирішуватимуть, чи відкривати переговори про вступ.

Джерело : Офіс президента

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