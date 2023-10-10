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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Вступ України в ЄС: Румунія обіцяє підтримати старт переговорів до кінця 2023

Зеленський і Йоганніс
Фото: Офіс президента

Влада Румунії підтримує початок офіційних переговорів про вступ України до Європейського Союзу до кінця 2023 року.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

– Я сьогодні підтвердив політичну та практичну підтримку Румунії щодо початку переговорів про вступ до ЄС України та Молдови до кінця 2023 року, – наголосив він.

Йоганніс запевнив, що особисто виступатиме на підтримку такого рішення під час засідання Європейської ради у грудні.

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Румунський лідер зазначив, що початок переговорів про членство підтвердить прогрес, якого змогли досягнути Україна та Молдова, “попри дуже складні умови”.

За його словами, це буде стратегічним рішенням для ЄС.

– Водночас я підкреслив важливість впровадження всеохопних реформ, необхідних для вступу в ЄС, для забезпечення стійкості держави та українського суспільства, – уточнив Йоганніс.

Вступ України до ЄС: що відомо

У червні 2022 року Україна офіційно отримала статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Одночасно з цим Єврокомісія надала нашій державі сім рекомендацій. Їх потрібно виконати, перш ніж стартують офіційні переговори про членство в блоці.

У червні цього року Єврокомісія оприлюднила проміжну усну оцінку прогресу України. Зазначалося що Київ виконав у повному обсязі дві з семи рекомендацій, щодо інших є просування.

У жовтні очікується основна доповідь Єврокомісії щодо України, на підставі якої члени ЄС вирішуватимуть, чи відкривати переговори про вступ.

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Джерело: Офіс президента
Європейський Союз, Володимир Зеленський, Клаус Йоганніс, Румунія, Україна-ЄС
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