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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ сожгли вражеское средство ПВО и семь артсистем – Генштаб

ЗРК С-300
Фото: Getty Images

В течение суток Вооруженные силы Украины ликвидировали 450 российских оккупантов и 52 единицы вражеского вооружения.

Потери РФ на 10 октября 2023

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 283 080 (+450) человек / persons,
  • танков / tanks ‒ 4 829 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 9 129 (+3) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 6 713 (+7) ед,
  • РСЗО / MLRS – 808 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 544 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 5 207 (+17),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 530 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
  • подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9 125 (+12) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 961 (+2).

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