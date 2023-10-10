Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ сожгли вражеское средство ПВО и семь артсистем – Генштаб
В течение суток Вооруженные силы Украины ликвидировали 450 российских оккупантов и 52 единицы вражеского вооружения.
Потери РФ на 10 октября 2023
- личного состава / personnel ‒ около/ about 283 080 (+450) человек / persons,
- танков / tanks ‒ 4 829 (+6) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 9 129 (+3) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 6 713 (+7) ед,
- РСЗО / MLRS – 808 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 544 (+1) ед,
- самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 5 207 (+17),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1 530 (+0),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 20 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9 125 (+12) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 961 (+2).
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