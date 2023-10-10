ВСУ сожгли вражеское средство ПВО и семь артсистем – Генштаб

Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

9 октября, 20:04

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