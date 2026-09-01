Пенсии с 1 сентября в Украине: что изменится и будет ли повышение
Несмотря на то, что основной этап индексации пенсионных выплат по правительственному постановлению №236 завершился в марте, с 1 сентября украинские пенсионеры будут продолжать получать ранее установленные суммы.
Никаких новых выплат или дополнительных перерасчетов в сентябре не ожидается. Однако все финансовые гарантии, повышение и возрастные доплаты остаются в силе.
Пенсии с 1 сентября: минимальные выплаты и доплаты за стаж
Сохранены размеры минимальных пенсий, обновлены весной. В частности, для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы выплаты составляют:
- I группа — 11 041,85 грн;
- II группа — 8 838,60 грн;
- III группа — 6 808,95 грн.
Также остаются действовать следующие уровни минимальных пенсий для разных категорий:
- от 65 лет (неработающие, стаж 30 лет для женщин/35 для мужчин) и от 80 лет (стаж 20/25 лет) – 4 213 грн;
- от 70 до 80 лет (стаж 30/35 лет) — 4 050 грн (если стажа меньше, сумма рассчитывается пропорционально этой базе);
- лица до 70 лет (стаж 30/35 лет) и люди с инвалидностью I группы — 3725 грн;
- другие неработающие пенсионеры — 3 406 грн.
Пенсии с 1 сентября: ежемесячные возрастные надбавки
Граждане, чья общая пенсия не превышает 10 340,35 грн, продолжают ежемесячно получать стандартные возрастные доплаты:
- от 70 до 75 лет — 300 грн;
- от 75 до 80 лет — 456 грн;
- более 80 лет — 570 грн.
Напомним, что в рамках проведенной индексации минимальное повышение составило 100 грн, а максимальный размер доплаты ограничен в размере 2 595 грн.