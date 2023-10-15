В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок

В воскресенье, 15 октября, в Оболонском районе Киева из многоэтажки выпала 12-летняя девочка.

Об этом сообщает полиция Киева.

Указано, что около 12:00 в полицию поступила информация о том, что во дворе на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни.

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— Предварительно полицейские установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки, — говорится в сообщении.

После установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий правоохранители предоставят событию соответствующую правовую квалификацию.

Ранее 9 октября в Киеве на улице Оноре де Бальзака обнаружили мертвыми двух девушек. По предварительным данным, они погибли в результате падения с высоты недостроя.

2 октября Киеве брат вместе с сестрой выпали с балкона многоэтажки. От полученных травм парень и девушка погибли на месте.

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