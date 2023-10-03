В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
В Киеве 2 октября брат вместе с сестрой выпали с балкона многоэтажки. От полученных травм парень и девушка погибли на месте.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
Инцидент произошел сегодня около 12:00. Вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие нашли двух человек без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.
На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и врачи. По предварительным данным, погибшие брат и сестра 2005 и 2006 годов рождения.
Сейчас правоохранители общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.
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