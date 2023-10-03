Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября
Происшествия
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа

В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Фото: Нацполиция

В Киеве 2 октября брат вместе с сестрой выпали с балкона многоэтажки. От полученных травм парень и девушка погибли на месте.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Инцидент произошел сегодня около 12:00. Вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие нашли двух человек без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.

Сейчас смотрят

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и врачи. По предварительным данным, погибшие брат и сестра 2005 и 2006 годов рождения.

Сейчас правоохранители общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.

Следственным отделом Днепровского управления начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой — самоубийство. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается досудебное расследовани

К слову, в Черкассах двухлетняя девочка выпала из окна, в результате чего она не выжила.

Источник: Нацполиция
Київ, Полиция, Самоубийство, Смерть
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
СБУ задержала агента ФСБ, пытавшегося получить разведданные о беспилотниках ВСУ
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Интервалы между движением поездов сократятся: как будет работать столичный метрополитен в октябре
метро Київ
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Раскрыт тайник: на Киевщине обнаружили российский ЗРК ТОР и ракеты к нему
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Церемония возле Меноры и межрелигиозная молитва: Украина чтит память жертв Бабьего Яра
День пам’яті трагедії Бабиного Яру

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
В Москве слили адреса офицеров ФСБ и ГРУ | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Дроны повредили производство ракет Ха-59 в РФ | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
НБУ не будет определять курс валют | Мощный обстрел Авдеевки | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
⚡️Рф сбросила авиабомбы на Херсон | В Киев прибыли 27 дипломатов | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь