В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа

В Киеве 2 октября брат вместе с сестрой выпали с балкона многоэтажки. От полученных травм парень и девушка погибли на месте.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Инцидент произошел сегодня около 12:00. Вблизи многоэтажки на улице Никольско-Слободская прохожие нашли двух человек без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.

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На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и врачи. По предварительным данным, погибшие брат и сестра 2005 и 2006 годов рождения.

Сейчас правоохранители общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.

Следственным отделом Днепровского управления начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой — самоубийство. Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается досудебное расследовани

К слову, в Черкассах двухлетняя девочка выпала из окна, в результате чего она не выжила.

Источник : Нацполиция

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