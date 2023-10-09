Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек

Сегодня, 9 октября, в Киеве на улице Оноре де Бальзака обнаружили мертвыми двух девушек.

Об этом сообщила полиция Киева.

Указано, что на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка, работники ювенальной превенции и врачи.

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— Правоохранители установили личности потерпевших, это — местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения. По предварительным данным, девушки погибли в результате падения с высоты недостроя, — говорится в сообщении.

По данному факту столичные следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ — умышленное убийство с пометкой “самоубийство”.

2 октября Киеве брат вместе с сестрой выпали с балкона многоэтажки. От полученных травм парень и девушка погибли на месте.

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