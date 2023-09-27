В Карпатах сгорела база отдыха, где находились 148 детей: что говорят родители, полиция и власть

В понедельник, 25 сентября, на Ивано-Франковщине на территории базы отдыха Сяйво Карпат произошел масштабный пожар. В тот день на базу около 14:00 заселили детей, которые приехали на отдых в Карпаты. А уже в 17:00 вспыхнул огонь. От домиков осталось пепелище.

Факты ICTV собрали всю информацию на данное время.

Что произошло на базе отдыха и реакция родителей

О происшествии сообщила киевлянка Юлия Бойко, мама 8-летней девочки, которая поехала отдыхать в санаторий в селе Красноилье Ивано-Франковской области.

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О пожаре мама узнала от своей дочери – девочка позвонила и рассказала. Женщина жалуется, что не понимает, каким образом дали разрешение на размещение почти 150 детей, не убедившись в пожарной безопасности. Ведь предварительная версия возгорания – короткое замыкание проводки.

По словам Юлии, детям пришлось в спешке выбегать на улицу, в чем были — шортах, майках, тапочках. Все их вещи сгорели дотла, еще в чемоданах. Мама рассказала, что детей держали на холоде несколько часов, не дали возможности ни согреться, ни попить воды.

В комментарии Фактам ICTV Юлия Бойко рассказала, что большинство детей, которые поехали на отдых — это дети военных. Об этой базе Юлия узнала от других родителей, которые поделились информацией в родительском чате. 8-летняя дочь Юлии очень захотела поехать – долго ждала поездку.

Мама рассказала, что во время самого пожара вообще не было связи с ответственными лицами – имеющиеся контакты не отвечали. Обо всем, что происходило, родители узнавали непосредственно от детей.

– Как только дочь мне позвонила и рассказала о пожаре, я пыталась связаться по тем контактам, которые нам предоставили. Я хотела узнать хоть какие-то подробности, потому что ребенок был в истерике, она не могла адекватно передать информацию. Но, к сожалению, ни к кому невозможно было дозвониться – ни в Управление молодежи и спорта, телефон которого у нас был, и кто нас непосредственно отправлял, ни к ответственным за детей, – заявила Юлия Бойко.

Впоследствии родителям написали, что ответственные лица занимаются решением сложившейся ситуации и позже сообщат подробности.

Затем в родительском чате сообщили, что детей везут на другую базу отдыха, а еще позже – на совсем другую.

По словам мамы, на той базе, где детей в конце концов поселили, не было нормальной питьевой воды.

– Мой ребенок постоянно плакал и говорил, что хочет пить. Знаю, что детям предложили попить воды из крана на той базе. Но, так понимаю, что эта база не работала, потому что из кранов, по словам ребенка, шла коричневая вода, —– рассказала мама.

Впоследствии детям дали бутерброды и положили спать. В 06:00 мама Юлия приехала и забрала ребенка. А еще Юлия отметила, что теперь ее дочери придется общаться с психологом, ведь пожар очень напугал девочку.

Сейчас Юлия готова вместе с другими родителями идти в Киевскую городскую военную администрацию и требовать объяснений, почему так произошло, и почему не было оперативного обратного контакта с родителями. Кроме того, Юлия намерена писать “все возможные и невозможные заявления”, чтобы правоохранительные и административные органы провели расследование.

Как комментируют событие в Святошинской РГА и КГГА

Факты ICTV также пообщались с начальником отдела физической культуры и спорта Управления молодежи и спорта Святошинской РГА Аркадием Шерстобаевым.

По его словам, райгосадминистрация и управление в частности занимаются исключительно принятием заявок от родителей, которые хотят за счет городского бюджета хотят оздоровить своих детей.

Управление принимает документы, проверяет и направляет в департамент КГГА. По перечню и условиям проживания РГА получают только общую информацию, например, где расположен лагерь.

Относительно того, почему дети оказались на улице без теплой одежды и вещей, Аркадий Шерстобаев объяснил, что детей как только заселили, сразу отправили на инструктаж по правилам поведения и безопасности. Поэтому на улице выбегали, кто в чем был.

По словам Аркадия Шерстобаева, уже в 06:00 представители департамента КГГА были на месте в Ивано-Франковской области и координировали все вопросы. Стоит заметить, что детей было 148, потому моментально решить вопрос их размещения было нелегко.

Глава департамента молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Юлия Хан поблагодарила спасателей за оперативность в ликвидации пожара. По ее словам, полиция, служба по делам детей, психологи, волонтеры, администрация лагеря быстро пришли на помощь и оказали свою поддержку.

Руководство Укрзализныци в короткий срок организовало отправку детей домой.

Что говорит полиция?

Сейчас полиция Прикарпатья назначила ряд исследований, по результатам которых станут известны причины возгорания в комплексе отдыха на Верховинщине. А затем, были ли соблюдены нормы пожарной безопасности в заведении. Предварительные результаты будут известны примерно через 10 дней.

При этом правоохранители опросили очевидцев пожара. Предварительно установлено, что возгорание и задымление произошло в одной из стен в помещении на втором этаже.

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