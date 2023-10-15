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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина

У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина
Фото: Нацполіція

У неділю, 15 жовтня, в Оболонському районі Києва з багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначено, що близько 12:00 до поліції надійшла інформація про те, що у дворі на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя.

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– Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки, – йдеться у повідомленні.

Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.

Раніше 9 жовтня у Києві на вулиці Оноре де Бальзака виявили мертвими двох дівчат. За попередніми даними, вони загинули внаслідок падіння з висоти недобудови.

2 жовтня Києві брат разом з сестрою випали з балкона багатоповерхівки. Від отриманих травм хлопець та дівчина загинули на місці.

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багатоповерхівка, Київ
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