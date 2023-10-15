У Києві з багатоповерхівки випала 12-річна дитина

У неділю, 15 жовтня, в Оболонському районі Києва з багатоповерхівки випала 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначено, що близько 12:00 до поліції надійшла інформація про те, що у дворі на вулиці Миколи Гулака виявлено тіло дитини без ознак життя.

Зараз дивляться

– Попередньо поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка загинула внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки, – йдеться у повідомленні.

Після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.

Раніше 9 жовтня у Києві на вулиці Оноре де Бальзака виявили мертвими двох дівчат. За попередніми даними, вони загинули внаслідок падіння з висоти недобудови.

2 жовтня Києві брат разом з сестрою випали з балкона багатоповерхівки. Від отриманих травм хлопець та дівчина загинули на місці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.