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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Одна з бригад РФ “уже закінчилася”: ЗСУ під Авдіївкою готуються до нових штурмів

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники фіксують деяке затишшя в штурмових діях військ РФ поблизу Авдіївки (Донецька область). Це може бути пов’язано зі значними втратами окупантів.

Про це розповів командир взводу БпЛА 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Андрій Серган у коментарі Радіо Свобода.

– Наразі одна з бригад уже в них (у окупантів, – Ред.) закінчилася. Зараз зайшла інша бригада. Це – регулярні військові. В принципі, очікуємо нової доволі потужної хвилі, – наголосив він.

Військовий додав, що певне затишшя є тимчасовим явищем. А тому підрозділи ЗСУ готуються до нових штурмів сил РФ, щоб дати ворогу гідну відсіч.

Зараз дивляться

– У будь-якому випадку вони відійдуть, як хвиля… А потім хвиля знову ж таки нас може накрити. Тому ми готуємося до того, що будуть знову штурмові дії. Доволі сильні, потужні. Підготовлюємо техніку, особовий склад, щоб гідно зустрічати нашого ворога, – зазначив Андрій Серган.

Що відомо про ситуацію біля Авдіївки

Війська РФ активізували штурмові дії біля Авдіївки орієнтовно 10 жовтня. Відбувалися запеклі бої, ворог кинув багато сил на штурми за підтримки бронетехніки, намагається оточити місто.

Крім того, окупанти регулярно обстрілюють Авдіївку з артилерії та мінометів, буквально стираючи місто з лиця землі.

Українські військові тримають оборону та нищать колони окупантів, які намагаються штурмувати наші позиції.

За даними ЗСУ, російські війська використовують ту ж тактику, що й під Бахмутом – так званих м’ясних штурмів.

За словами голови Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, окупанти визначили для себе черговий дедлайн (кінцеву дату) повного захоплення Донецької області – 31 грудня 2023 року. Місто Авдіївка – це стратегічна висота, саме тому російські загарбники його штурмують.

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Одна з бригад РФ “уже закінчилася”: ЗСУ під Авдіївкою готуються до нових штурмів

Джерело: Радіо Свобода
Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ
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