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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

ATACMS себя показали: Зеленский подтвердил получение Украиной дальнобойных ракет от США

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом он заявил в вечернем обращении по итогам 17 октября.

— Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом (Джо, — Ред.) Байденом выполняются. Выполняются очень метко — ATACMS себя показали, — заявил он.

Кроме этого, глава государства рассказал о заседании Ставки верховного главнокомандующего.

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— Ключевые военные и внешнеполитические вопросы. Совещание с руководителем ГУР. Длительное. Относительно ключевых рисков. Отвечаем на каждый риск, на каждую угрозу. Мощно отвечаем, — сказал он.

Владимир Зеленский также прокомментировал доклад министра финансов Сергея Марченко, который рассказал президенту о встречах и переговорах с руководителями международных финансовых институтов.

— Недавно состоялось ежегодное собрание МВФ и Всемирного банка. Важное внимание к Украине. И важный вывод, который есть у многих партнеров, у разных лидеров и институтов: глобальная стабильность, глобальная безопасность, развитие мировой экономики прямо связаны с тем, что российская агрессия против Украины должна завершиться, завершиться справедливо — восстановлением международного порядка, полной силой международного права, — сказал он.

Президент Украины отдельно обратил внимание на решение Верховной Рады Украины, которое было необходимым для начала переговоров с Евросоюзом. Речь идет о принятии закона о политически значимых лицах (politically exposed persons).

Владимир Зеленский добавил, что сейчас в Офисе президента ожидается текст закона на подпись главой государства.

— Задача наша неизменная — в этом году быть готовыми открыть переговоры о членстве Украины в ЕС. Украинскую часть работы для этого выполняем и выполним. Политическое решение о начале переговоров ожидаем от лидеров стран Евросоюза, — сказал он.

Отдельно украинский лидер провел итоговое совещание по работе Конгресса местных и региональных властей Украины в этом году.

— Это важная и результативная площадка прямой коммуникации с общинами и решения насущных вопросов, которые есть в регионах, взаимодействия местной власти со всеми структурами центральной власти, с правительством, а также Верховной Радой. Я благодарен всем, кто активно работает в рамках Конгресса. В частности, относительно того, что касается восстановления и подготовки к зиме, — сказал он.

Вместе с тем Зеленский говорит, что работу Конгресса стоит расширить и на больший спектр вопросов: и по социальной сфере, и по связи, и по созданию рабочих мест.

Что касается ситуации на фронте, то президент Украины поблагодарил воинов из 54 ОМБр, 68 отдельной егерской бригады, 25 отдельной воздушно-десантной бригады на Лиманском направлении. А также на Соледарском направлении 92 отдельной штурмовой бригаде и 93 ОМБр Холодный Яр.

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ATACMS

Источник: Офис президента
ATACMS, Война в Украине, Владимир Зеленский, Ракета, Російська агресія
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