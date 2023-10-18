В Белом доме подтвердили предоставление Украине ATACMS, но не на 300 км

В Белом доме официально подтвердили, что Украина получила дальнобойные баллистические ракеты ATACMS. Речь идет о модификации ракет, имеющей дальность 165 км.

Об этом заявила в комментарии журналистам представитель Совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон.

– Соединенные Штаты недавно предоставили Украине тип ракет ATACMS с радиусом действия до 165 км, в рамках нашей постоянной поддержки народа Украины, защищающего свою территорию от жестокого вторжения РФ, – подчеркнула она.

По словам Уотсон, в Белом доме считают, что это существенно усилит боеспособность украинской армии. Ракеты позволят поражать цели, расположенные в глубоком тылу врага на временно оккупированных территориях Украины.

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Уотсон уточнила, что ATACMS лишат войска РФ возможности иметь “убежище” на оккупированной территории.

– Мы верим, что это предоставит значительный прирост боевым возможностям Украины без риска для нашей военной готовности, – заявила она.

Уотсон заверила, что США стремятся продолжать оказывать Украине военную помощь, “необходимую ей для достижения успеха на поле боя и борьбы за свободу и независимость”.

Какой тип ATACMS могла получить Украина

Какой тип ATACMS получила Украина, не озвучивается. Вероятно, речь идет о первой версии ATACMS Block I, поскольку эта модификация ракеты имеет радиус действия до 165 км.

Она оснащена кассетной боевой частью, содержащей 950 боевых элементов.

Эту ракету армия США начала использовать с 1991 года. Со временем Соединенные Штаты решили перейти на ATACMS с осколочно-фугасной боевой частью и отказаться от кассетной.

Максимальная дальность ракет других модификаций ATACMS составляет до 300 км.

Когда США могли передать ATACMS Украине

Телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщает, что эти ракеты были предоставлены “в последние дни”.

По данным источников, президент США Джо Байден подписал соответствующее решение в середине сентября. В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 21 сентября американский лидер сообщил о своем решении отправить именно кассетную модификацию – ATACMS APAM Block I.

Вашингтон решил передать ракеты тайно, чтобы это стало “сюрпризом” для российских войск. В США понимали, что оккупанты уберут военную технику и вооружение за пределы досягаемости ATACMS, если будут знать об их поставках.

Ракеты запускаются из систем залпового огня HIMARS, которые союзники передали Украине в прошлом году.

Ранее власти США не спешили предоставлять дальнобойные ракеты из-за опасений по поводу эскалации военного конфликта. Однако за последние несколько месяцев это беспокойство в значительной степени ослабло, поскольку Украина продемонстрировала, что не использует другое американское оружие для атак на территорию РФ.

Первое применение ATACMS в Украине

В ночь на 17 октября украинские военные нанесли успешные удары по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Были уничтожены девять вертолетов РФ, спецтехника, пусковая установка ПВО, склады боеприпасов, повреждены взлетные полосы.

После операции появилось предположение, что это результат первого применения в Украине ракет ATACMS. К вечеру президент Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной этих ракет.

Источник: PAP

Источник : CNN, AFP

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